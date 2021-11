Troppo caldo: temperature 12 gradi oltre la norma ma cambia tutto

Le temperature degli ultimi giorni sono state davvero anomale su gran parte dell'Europa, in particolare sui settori centro settentrionali dove una massa d'aria calda di matrice sub tropicale ha portato a temperature fino a 12 gradi oltre la norma in Scozia, Inghilterra, Scandinavia, Danimarca, Germania settentrionale e regioni baltiche dove si sono raggiunte punte di 16-17°C. Ma dopo l'ubriacatura di aria mite cambia tutto con la discesa di aria artica marittima dal Mar di Norvegia verso il cuore dell'Europa.

Le temperature scenderanno nell'arco di 48 ore da valori fortemente sopra media a valori sotto media con scarti rispetto ai giorni in cui ha fatto più caldo anche di 10/15 gradi: insomma un primo assaggio di inverno che avrà ripercussioni anche in Italia.

Sarà quindi un lunedì piovoso sulle regioni centro-settentrionali, ma almeno senza nebbie. Qualche pioggia in arrivo anche sulle Marche e in giornata sulla Campania dove è stata diramata un'allerta meteo gialla fino alla mezzanotte di lunedì. Tornano le piogge anche sulla Sardegna, specie nelle zone centro-meridionali. Spruzzate di neve sulle Alpi centro-occidentali dai 1500m, dai 1900m sull'Appennino centro-settentrionale.

La perturbazione stazionerà fino a metà settimana sulle regioni centro-meridionali, con effetti piuttosto smorzati dall'anticiclone in fase di rinforzo sul centro Europa.

Diramata l'allerta meteo

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse segnalando dalla tarda serata/notte di oggi, domenica 21 novembre, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lazio, Campania e Molise, con particolare riguardo ai settori meridionali del Lazio, settentrionali e occidentali della Campania e occidentali del Molise.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, lunedì 21 novembre, allerta gialla su alcuni settori di Abruzzo, Campania, Lazio, Liguria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia