Ancora temporali e forte vento: le regioni con l'allerta per il maltempo

Meteo in peggioramento nelle prossime ore, con la pioggia che torna a cadere su più regioni. A risentire dell'instabilità delle condizioni meteo sono soprattutto il Centro e il Sud.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse. Sono previste dalle prime ore di domani, giovedì 29 settembre, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Sardegna, Campania, sui settori occidentali di Abruzzo e Molise e sui settori tirrenici di Basilicata e Calabria centro-settentrionale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Per questo per domani, 29 settembre, è stata diramata l'allerta arancione per rischio idrogeologico sul settore centro-occidentale della Sardegna. Valutata, inoltre, allerta gialla in Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, su gran parte di Toscana, Marche, Campania, Sicilia, Sardegna e su alcuni settori di Friuli Venezia Giulia, Basilicata e Calabria.