Le regioni con l'allerta meteo oggi (rossa, arancione e gialla) e le previsioni per il weekend

La parte dell'Emilia-Romagna più colpita dalle inondazioni è in allerta meteo rossa anche oggi, venerdì 19 maggio: la Protezione civile l'ha diramata per l'area che comprende le province di Ravenna, Forlì-Cesena, Bologna e Rimini. In queste ore si prevedono deboli precipitazioni, ma l'allerta riguarda soprattutto la propagazione delle piene già in atto nei tratti vallivi di tutti i corsi d'acqua interessati, anche se in progressiva decrescita. Continuano a preoccupare moltissimo le frane nelle zone montane e collinari. Secondo le previsioni degli esperti, le precipitazioni sulla regione saranno (per fortuna) scarse o assenti, ma vista l'abbondante acqua caduta negli ultimi giorni il rischio di frane e smottamenti rimane alto.

Allerta meteo oggi 19 maggio

"La criticità idraulica e idrogeologica rossa sul bolognese e sulla Romagna è dovuta alle gravi criticità già presenti sul territorio", ha spiegato infatti la Protezione civile regionale, precisando che venerdì 19 maggio si prevedono deboli piogge sul settore centro-occidentale della regione. Il codice di allerta sarà rosso nel Bolognese e sulla costa romagnola. Allerta gialla, arancione o verde nel resto della regione (vedi infografica in basso).

Gli occhi sono comunque puntati ancora una volta sull'Emilia-Romagna, interessata in queste ore da decine di eventi franosi. La Protezione civile regionale fa sapere che per la giornata di venerdì "si prevede la propagazione delle piene già in atto nei tratti vallivi di tutti i corsi d'acqua del settore centro-orientale della regione, con occupazione delle golene e interessamento degli argini, in progressiva decrescita". Dal punto di vista della criticità idrogeologica, si legge nella nota, "saranno possibili diffusi dissesti nelle zone montane/collinari centro-orientali della regione, dove permarranno condizioni favorevoli allo sviluppo di frane per scivolamento e colamento lungo i versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche fragili e all'aggravamento delle numerosissime frane già attivatesi a seguito delle precipitazioni dei giorni scorsi. Inoltre, saranno possibili localizzati fenomeni franosi nelle zone montane/collinari occidentali".

Le regioni in allerta gialla e arancione oggi

La Protezione civile nazionale, inoltre, comunica che il codice arancione per rischio idraulico riguarderà anche parte della Lombardia, nello specifico la bassa pianura orientale che confina proprio con l'Emilia-Romagna, mentre sempre per rischio idraulico è stata valutata allerta gialla sulla zona costiera del Molise. Il bollettino prevede poi allerta gialla per rischio idrogeologico su parte del Piemonte e dell'Abruzzo e su Marche, Molise e Basilicata, nonché su una piccola porzione dell'Appennino in Toscana. Per venerdì 19 maggio non è stata diramata nessuna allerta connessa al rischio di temporali e nubifragi. In effetti non si prevede una giornata di forte maltempo, anche se ci sarà comunque qualche precipitazione al nordovest, specie in Piemonte, e in parte del centro, ovvero Toscana, altro Lazio e Umbria.

Quando scatta l'allerta meteo?

Per le prossime 24 ore dunque le previsioni non sono così preoccupanti, mentre qualche apprensione in più c'è in vista del fine settimana. A cosa sono dovuti allora i bollettini della Protezione civile? Come ha spiegato Monia Monni, assessora all'ambiente in Toscana, "l'allerta non è una previsione meteo, ma un sistema progressivo di attivazione del servizio di Protezione civile regionale e locale, volto a prevenire il maggior numero possibile di danni derivanti dall'impatto degli eventi meteo sul territorio". In particolare, in Toscana il rischio è 'idrogeologico e idraulico del reticolo minore', ovvero un "rischio connesso a frane, smottamenti o esondazioni di corsi d'acqua secondari", ha detto l'assessora rispondendo a coloro che si erano "stupiti vedendo il cielo sereno". Insomma, non dobbiamo aspettarci il diluvio a ogni allerta meteo, ma è invece utile consultare con attenzione i bollettini (qui trovate quello della Protezione civile nazionale) per capire nel dettaglio quali sono le criticità che potrebbero verificarsi.

Le previsioni meteo per il weekend del 20-21 maggio

E cosa succede nelle prossime ore e nel weekend? È soltanto temporaneo il leggero miglioramento del tempo sull'Italia, perché all'orizzonte si avvicina un nuovo ciclone: nelle prossime ore le piogge più diffuse abbandoneranno le zone alluvionate e si porteranno verso il medio Adriatico, con qualche rovescio a macchia di leopardo anche sul resto d'Italia. Il tempo, dunque, non sembra essere destinato a migliorare troppo, in questo mese di maggio anomalo dal punto di vista meteorologico. Vediamo le previsioni meteo nel dettaglio.

Nella mattinata di oggi molta nuvolosità in transito su tutte le regioni e piogge sparse al nord-ovest, con asciutto altrove. Al pomeriggio, invece, aumento dell'instabilità con piogge e acquazzoni sparsi su tutte le regioni, mentre sarà più asciutto sui settori adriatici. In serata piogge intense sul Piemonte. La mattinata di oggi si aprirà con molte nubi in transito su tutte le regioni del centro, ma con una sostanziale assenza di piogge, salvi rari episodi sulla Toscana. Al pomeriggio ci sarà un'instabilità in aumento con piogge sparse nelle zone interne e variabilità asciutta altrove. In serata, invece, nuvolosità in aumento con piogge sparse sul versante tirrenico, asciutto con cieli nuvolosi su Marche e Abruzzo. Al sud e nelle isole: piogge sparse sulla Sardegna, mentre altrove si registrerà una variabilità asciutta e ampi spazi di sereno, specie tra Sicilia, Calabria e Puglia meridionale. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con piogge sulla Sardegna e asciutto altrove con nuvolosità irregolare. Tra la serata e la notte piogge in estensione su Sicilia e regioni tirreniche.

La mattinata di sabato 20 maggio si aprirà con molte nubi e piogge diffuse al nord-ovest; abbondanti su aree alpine del Piemonte e fenomeni più irregolari a nord-est con schiarite su Romagna e Friuli Venezia Giulia. Le temperature saranno stabili, con le massime tra 16 e 21 gradi. Al centro sabato nubi diffuse, con piogge e rovesci sparsi, che saranno più intensi e frequenti sul versante tirrenico. Le temperature sono previste in lieve calo, con le massime tra 18 e 23 gradi. Non sarà buono il tempo di sabato al sud: previsto un generale maltempo entro il pomeriggio con piogge e temporali, che potranno essere intensi su Sicilia e Calabria ionica. Le temperature sono previste in calo, con le massime tra i 18 e i 23 gradi.

Tempo ancora instabile al nord nella giornata di domenica 21 maggio: persisteranno le nubi e le piogge sul nord-ovest, specie sul Piemonte, mentre saranno presenti schiarite sul nord-est, pur con locali acquazzoni. Le temperature saranno in generale aumento, con massime tra 20 e 25 gradi. Al centro il tempo sarà nuvoloso sul versante tirrenico e l'Appennino, con rovesci e temporali sparsi, mentre ci saranno maggiori schiarite sul versante adriatico. Le temperature saranno in lieve ripresa, con massime previste tra i 20 e i 25 gradi. Non migliora, invece, il tempo al sud: le condizioni metereologiche prevedono una diffusa instabilità, con piogge e temporali sparsi su Sicilia, Sardegna e Calabria. Temperature stabili, con massime tra i 18 e i 23 gradi.