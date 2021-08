Meteo, caldo record al centro-sud: le 8 città da bollino rosso

Quella di oggi sarà un’altra giornata opprimente dal punto di vista del caldo. Secondo gli esperti di 3Bmeteo, al centro-sud le temperature dovrebbero mantenersi stazionarie, mentre la colonnina di mercurio salirà ancora al nord. Nello specifico, si raggiungeranno punte di 44-45°C in Sicilia, 43°C in Sardegna, 42°C in Calabria, 40°C in Campania, Puglia e Basilicata.

Solo a partire da giovedì è attesa una breve tregua con le temperature che caleranno di qualche grado, anche se il caldo sarà ancora intenso. In Sicilia e Sardegna il modesto calo termico arriverà solo venerdì. Ma si tratta di qualche grado su temperature che sono comunque di circa 10 gradi superiori alla media del periodo. Insomma non si può parlare di una vera e propria inversione di tendenza.

Quanto alla giornata di oggi, mercoledì 11 agosto 2021, secondo il ministero della Salute sono otto le città da bollino rosso. Si tratta di Bari, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti e Roma. In altre nove città l’allerta caldo è invece arancione. Domani alle città in rosso si aggiungeranno anche Bologna e Trieste.

Che tempo farà a ferragosto

Per la giornata di ferragosto sono previste condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutta la Penisola, almeno in mattinata. Sì perché dal pomeriggio, spiegano ancora da 3Bmeteo, ci sarà una "tendenza a primi temporali sulle Alpi in possibile propagazione tra la sera e la notte anche ai settori di pianura". Le temperature saranno in aumento sulle zone interne del Centro e l'Adriatico "con valori massimi nuovamente intorno ai 40°C in Puglia e non esclusi anche su interne marchigiane e abruzzesi". Si tratta tuttavia di previsioni che necessitano di conferme nelle prossime ore.

Incendi in Sardegna, Sicilia e Calabria

Sardegna, Sicilia e Calabria sono intanto ancora alle prese con i roghi. Ieri sono stati 22 gli incendi boschivi che hanno interessato il territorio nazionale, e nel Parco nazionale dell'Aspromonte, sono in azione 6 mezzi della flotta aerea dello Stato. Riguardo all'intervento nel Parco nazionale dell'Aspromonte, la Protezione civile ha fatto sapere che ieri "fin dalle prime ore della mattina, sul fronte divampato a nord del Parco, nell'area del comune di San Luca", hanno operato "in rotazione tre canadair, un elicottero regionale, tre squadre regionali più ulteriori due squadre di volontariato delle organizzazioni nazionali intervenute da fuori regione, mentre sul fronte nel territorio del comune di Roccaforte del Greco, due canadair ed un elicottero S-64 dei Vigili del Fuoco, a supporto di sette squadre dell'Ente regionale, Calabria Verde e di tre squadre delle Associazioni Nazionali di Volontariato, dispiegate in Calabria a seguito dello stato di mobilitazione nazionale del Sistema di Protezione civile". Il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, con la viceministra dello Sviluppo economico, Alessandra Todde, è oggi in Sicilia per incontrare i sindaci dei comuni più colpiti.