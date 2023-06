Super caldo con 40 gradi, poi cambia tutto: le previsioni meteo della settimana in Italia

L'estate è arrivata, anche se da calendario mancano ancora un paio di giorni. E' cominciato il rinforzo dell'anticiclone africano sul Mediterraneo centrale e sull'Italia che ci accompagnerà anche e soprattutto nel corso della prima parte della nuova settimana. L'alta pressione diventerà ogni giorno sempre più robusta e favorirà non solo tempo in gran parte stabile e soleggiato, ma anche caldo via via più intenso, tanto che ci troveremo nel mezzo della prima fiammata africana dell'estate 2023. Una mini-ondata di caldo che, soprattutto sulle regioni del sud, si farà davvero sentire.

L'anticiclone però, come spiegano gli esperti di 3bmeteo.com, non sembra essere particolarmente longevo e già a partire da giovedì subirà probabilmente un attacco a opera di una perturbazione atlantica che raggiungerà l'Italia a partire dalle regioni settentrionali, con piogge, temporali e un deciso ridimensionamento delle temperature.

La prima ondata di calore

Oggi sarà una giornata stabile e in prevalenza soleggiata, pur con il transito di sottili velature sulle regioni centro-settentrionali. Nel pomeriggio tuttavia un po' di variabilità coinvolgerà le zone alpine, con formazione di alcuni rovesci o temporali di calore in locale sconfinamento entro sera alle zone pedemontane piemontesi e in successivo esaurimento. Temperature in aumento, con punte di 32/33 gradi su Val Padana orientale, Tavoliere, Materano, Calabria ionica e Catanese, punte di 34/35 gradi sulle zone interne della Sardegna settentrionale.

La Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse per la Sardegna, valido dalle 12 di oggi 19 giugno, alle 18 del 22 giugno. Si prevedono "temperature localmente molto elevate" sulla parte settentrionale e occidentale dell'isola, "in ulteriore aumento il giorno seguente". Inoltre "nelle giornate di mercoledì e giovedì le temperature molto elevate interesseranno tutta la regione. Le temperature massime, nell'arco del periodo, potranno superare localmente i 40 gradi".

Si consiglia di "non uscire nelle ore più calde, dalle 12 alle 18, soprattutto ai soggetti a rischio". In casa, "proteggersi dal calore del sole con tende o persiane". In generale "consumare pasti leggeri e mangiare molta frutta, bere adeguatamente evitando bevande alcoliche e caffeina. Indossare abiti e cappelli leggeri e di colore chiaro ed evitare le fibre sintetiche". Se in casa ci sono persone malate "fare attenzione che non siano troppo coperte". Vengono considerati soggetti a rischio "le persone anziane e/o non autosufficienti o convalescenti, le persone che assumono regolarmente farmaci, i neonati e i bambini piccoli, chi fa esercizio fisico o svolge un lavoro intenso all'aria aperta".

Le previsioni per martedì e mercoledì

Martedì previsto tempo stabile e generalmente soleggiato sull'Italia, pur con il passaggio di alcune velature sulle regioni settentrionali, sempre secondo 3bmeteo.com. Nel pomeriggio consueta variabilità in formazione sulle zone alpine, associata a qualche rovescio o isolato temporale più probabile su Piemonte occidentale e Valle d'Aosta. Temperature in ulteriore aumento, picchi di 38 gradi sulle zone interne della Sardegna, 34/35 gradi su quelle del Catanese e del Cosentino, 33° su Val Padana, Tavoliere, Materano.

Mercoledì sarà un'altra giornata contraddistinta dall'anticiclone africano con tempo stabile e soleggiato. Le solite eccezioni saranno rappresentate dal passaggio di velature al centro-nord, sottili e che si limiteranno a offuscare di tanto in tanto il sole, e da una certa variabilità diurna sulle Alpi che darà luogo a qualche rovescio di calore. Farà ancora più caldo, tanto che sulle zone interne della Sardegna si potranno raggiungere punte di 39/40°C, 37°C sul Catanese interno, Cosentino e Tavoliere, 34/35°C in Val Padana.

Da giovedì si volta pagina

Si intravede però un indebolimento dell'anticiclone a partire da giovedì 22 giugno e deterioramento del tempo nel corso della giornata al nordovest, con piogge e temporali localmente intensi in estensione a Lombardia e Triveneto.

Venerdì 23, dunque, è possibile nuovo impulso da nordovest con rovesci e temporali sul Triveneto ed Emilia Romagna, in estensione nel weekend al centro-sud. Temperature in calo venerdì a partire dal centro-nord. Si tratta però di una tendenza che potrebbe subire alcune modifiche nei prossimi giorni. Vi teniamo aggiornati.