Quando tornerà il caldo

Mettiamola così: la buona notizia è che le piogge delle ultime settimane stanno scongiurando l'arrivo di una siccità che per le regioni del Nord si annunciava drammatica. Quella cattiva è che per gli amanti del caldo la primavera del 2023 non è stata per nulla memorabile. Anzi, si direbbe l'esatto contrario. E purtroppo - o per fortuna, se pensiamo proprio al problema della siccità - all'orizzonte non si vedono grandi stravolgimenti. Almeno nel breve periodo. Cosa dobbiamo aspettarci dunque per le prossime due-tre settimane? Prima di procedere è necessaria una premessa: le tendenze meteo a medio termine non possono essere accurate e affidabili come le previsioni che invece riguardano un arco temporale molto più vicino e limitato. Insomma, si tratta di tendenze da prendere con le pinze e con le dovute accortezze perché nulla può essere escluso. Detto ciò, va anche osservato che i meteorologi concordano su un punto: l'anticiclone è ancora lontano dalla penisola e non tornerà a farci visita a breve.

La tendenza meteo per il mese di maggio: quando torna il caldo?

Dopo una prima decade di maggio caratterizzata da diverse perturbazioni, anche la seconda parte del mese sarà all'insegna dell'instabilità e delle precipitazioni. Il che non vuol dire che pioverà senza soluzione di continuità: i fenomeni potranno essere intervallati da schiarite e da giornate soleggiate, ma in generale il clima si manterrà generalmente instabile e non ci sarà nessun assaggio d'estate. Chi sperava in un weekend al mare dunque resterà deluso. Come spiega 3BMeteo, nel periodo tra il 15 e il 22 maggio "il contesto climatico risulterà molto fresco per il periodo" con "condizioni di spiccata variabilità con acquazzoni sparsi a prevalente ciclo diurno". Ci sarà un lieve aumento delle temperature, ma anche le piogge saranno sopra la media.

Un cambiamento è atteso per la settimana che va dal 22 al 29 maggio? Sembra di no dal momento che l'anticiclone, rafforzandosi sulla zona della Scandinavia, potrebbe lasciar scoperta l'area mediterranea in cui si trova anche l'Italia. Il che tradotto vuol dire che potremmo essere di fronte a giornate ancora piovose e generalmente fresche, almeno considerata la stagione. Secondo 3BMeteo, per una prima ondata di caldo dovremmo dunque attendere gli ultimi giorni di maggio se non addirittura i primi di giugno quando una rimonta anticiclonica appare più probabile. Come spiegavamo sopra, sulle tendenze a medio termine resta un margine di incertezza. Ciò che appare più certo è che anche la prossima settimana inizierà all'insegna dell'instabilità. Ne riparleremo.