Si schiantano contro le finestre di un edificio: oltre 1000 uccelli morti in un giorno

Almeno 1.000 uccelli che migravano verso sud sono morti in un giorno solo dopo essersi scontrati con un edificio, il McCormick Place di Chicago, il più grande centro congressi del Nord America. È successo il 5 ottobre, ma fino a ieri i volontari erano ancora al lavoro per recuperare le carcasse, e il numero potrebbe aumentare.

"È solo la punta di un iceberg", avverte Annette Prince, direttrice del Chicago Bird Collision Monitors. In gergo, questo fenomeno si chiama "bird strike", e non è purtroppo così raro. Grattacieli come il McCormick Place sono in gran parte coperti di vetri, e questo confonde gli uccelli, che spesso si scontrano contro le finestre. Quello che è successo il 5 ottobre, però, non ha precedenti in quanto a numero di uccelli morti in un solo giorno, e contro un solo edificio.

Come ridurre questo tipo di problemi? Uno dei principali fattori di rischio per gli uccelli migratori è l'inquinamento luminoso, ossia le luci accese di notte dei palazzi. Spegnere le luci degli edifici è un modo per ridurre le vittime. Uno studio del 2021 condotto proprio al McCormick Place, ha rilevato che spegnere metà delle luci nei grandi edifici può ridurre le collisioni da 6 a 11 volte. McCormick Place partecipa al programma Lights Out Chicago, che prevede che gli edifici spengano o abbassino volontariamente le luci di notte a meno che non ci sia qualcuno all'interno.

Nel 2020, Chicago ha approvato un’ordinanza sulla progettazione favorevole agli uccelli, ma deve ancora entrare in vigore. Nel 2021, il governatore dell'Illinois, JB Pritzker, ha firmato il Bird Safe Buildings Act, che "richiede che la progettazione rispettosa degli uccelli sia incorporata nella costruzione e nella ristrutturazione degli edifici di proprietà statale".

