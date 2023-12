Alexei Navalny scomparso: i tribunali russi sospendono le udienze contro l'oppositore di Putin

I giudici russi hanno interrotto nuovi procedimenti penali per il leader dell'opposizione incarcerato Aleksei Navalny, di cui non si hanno notizie da diversi giorni. Il provvedimento adottato dai tribunali riguarda sette udienze giudiziarie, che risulteranno sospese "fino a quando non verrà stabilito il luogo in cui si trova Navalny". I suoi avvocati temono che il Cremlino possa averlo recluso in isolamento o addirittura ucciso. Secondo i suoi sostenitori l'attivista non ha contattato i suoi avvocati dal sei dicembre, mentre un funzionario delle Nazioni Unite ha affermato che la sua assenza equivale a una "sparizione forzata". Il caso dell'oppositore russo diventa sempre più misterioso proprio mentre Vladimir Putin ha annunciato la sua candidatura alle elezioni presidenziali per un quinto mandato.

Aleksei Navalny è scomparso da una prigione nella regione di Vladimir vicino a Mosca la scorsa settimana. Si sospetta che l'attivista, condannato in totale a quasi tre decenni di carcere, sia stato trasferito in una colonia di "regime speciale", dove potrebbe essere tenuto per anni in isolamento sotto il regime carcerario più duro della Russia. Kira Yarmysh, assistente di Navalny, ha detto che la sua squadra ha inviato richieste a quasi 200 centri di detenzione pre-processuale russi alla ricerca di ulteriori informazioni sul leader dell'opposizione scomparso. Ciò nonostante non è stata in grado di reperire informazioni. Rispetto al caso il Cremlino non ha risposto alle domande su dove l'uomo possa trovarsi. Dmitry Peskov, portavoce di Putin, ha affermato che la sua squadra non aveva "né l'intenzione né la capacità di rintracciare il destino dei prigionieri".

"Sono molto preoccupata che le autorità russe non rivelino dove si trova il signor Navalny per un tempo così prolungato, il che equivale a una sparizione forzata", ha detto Mariana Katzarova, relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nella Federazione Russa. "Ho appreso che l'udienza in tribunale sulle violazioni dei diritti umani di Navalny in detenzione, prevista per venerdì (15 dicembre, ndr), non ha avuto luogo. La corte ha riferito agli avvocati di Navalny, a cui è stato impedito di incontrarlo dal 6 dicembre, che il loro cliente non è più detenuto nella regione di Vladimir, senza fornire ulteriori dettagli", ha aggiunto Katzarova.

I sostenitori dell'attivista temono anche che possa essere stato ricoverato in ospedale dopo essere crollato all'inizio di questo mese a causa di scarse condizioni igienico-sanitarie e malnutrizione nella prigione di Vladimir IK-6, dove stava scontando una pena detentiva con l'accusa di frode. Ad agosto l'uomo era stato condannato ad altri 19 anni in una colonia di "regime speciale" con accuse di estremismo. L'oppositore ha sempre sostenuto che le accuse contro di lui abbiano natura politica. La scomparsa di Navalny arriva mentre Putin ha lancia la sua campagna per un quinto mandato presidenziale. Dai tempi di Stalin nessun altro leader è stato così longevo in Russia. Intanto a Mosca, San Pietroburgo e Novosibirsk, i sostenitori di Navalny hanno lanciato una campagna di guerriglia anti-Putin, che prevede anche cartelloni pubblicitari dotati di un codice QR collegato a un sito web, in cui chiedono ai critici del presidente russo di utilizzare tattiche non violente per esprimere il loro dissenso.