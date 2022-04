Alina Kabaeva, la presunta amante di Putin, è riapparsa in pubblico

La presunta amante di Putin, Alina Kabaeva, è riapparsa in pubblico a Mosca in occasione di un festival della ginnastica che praticava, a cui hanno dato il nome "Alina" in suo onore. La 38enne ex ginnasta russa, come si vede in un video apparso su Twitter, ha parlato davanti a uno sfondo sul quale erano ben visibili le “Z” diventate il simbolo della guerra russa in Ucraina.

Nel suo intervento, Kabaeva ha parlato anche della seconda guerra mondiale. Tra le altre cose ha detto: “Ogni famiglia ha una storia di guerra”. La 38enne è stata "graziata" dalle sanzioni statunitensi. L'amministrazione Joe Biden ha congelato le sanzioni economiche contro l'ex ginnasta olimpica russa, nonostante i sospetti della sua intercessione per occultare le ricchezze di Putin all'estero. Stando a quanto scritto dal Wall Street Journal, Washington ha evitato di sanzionare la presunta compagna di Putin per evitare di intensificare le tensioni tra Russia e Stati Uniti.

Alcuni osservatori hanno notato che Kabaeva indossava un anello nuziale. Il dettaglio sembra visibile nel video dell'apparizione che è stato pubblicato su Twitter da Julia Davis, editorialista del sito statunitense The Daily Beast.

La donna ha cercato di mantenere il più stretto riserbo sulla relazione con il capo del Cremlino, ma indiscrezioni giornalistiche hanno acceso una luce sul rapporto tra Kabaeva e Putin. La relazione tra Alina Kabaeva e Vladimir Putin sarebbe iniziata nel 2005, ben 8 anni prima del divorzio tra il presidente russo e la moglie Ljudmilla Aleksandrovna, dalla quale ha avuto le due figlie Maria Putina e Katerina Putina.

Chi è Anna Kabaeva, la presunta amante di Putin

Nata a Tashkent, capitale dell'Uzbekistan, nel 1983, Alina Kabaeva è figlia di un famoso calciatore sovietico. E' stato il padre ad avvicinarla allo sport, e all'età di sei anni inizia a praticare ginnastica artistica. Vincitrice di un oro olimpico e due volte campionessa mondiale (la vittoria del 2001, però, venne annullata per doping, risultò positiva a un diuretico), nel suo medagliere personale c'è anche un bronzo alle olimpiadi di Sidney, nel 2000, oltre a svariati altri successi. Soprannominata "la donna più flessibile della Russia", si è ritirata dall'attività agonistica nel 2007.

Nello stesso anno si avvicina alla carriera politica: prima è stata eletta alla Duma di Stato con il partito di Putin, Russia Unita, ma nel 2014 ha lasciato l'incarico ed è diventata presidente del consiglio di amministrazione del National Media Group, principale gruppo mediatico russo.