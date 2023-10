Il Cio sospende il Comitato olimpico russo (ma i suoi atleti andranno ai Giochi)

A un anno e mezzo dall'invasione dell'Ucraina, il Cio, l'organizzazione che gestisce le Olimpiadi, ha deciso di sospendere il Comitato olimpico russo (Roc). La decisione è arrivata dopo che il Roc ha incluso fra i suoi membri i quattro territori ucraini annessi illegalmente nel corso del conflitto, ovvero le Repubbliche Popolari di Lugansk e Donetsk e le regioni di Kherson e Zaporizhzhia. Per il Cio, questo riconoscimento unilaterale "costituisce una violazione della Carta Olimpica".

La sospensione comporta soprattutto lo stop ai finanziamenti da parte del Cio, e si aggiunge alle sanzioni già prese in passato contro la Russia, ossia il divieto di qualsiasi competizione internazionale sul suolo russo così come nell'alleata Bielorussia, e il divieto di esibire bandiere e simboli ufficiali dei due Paesi nelle competizioni internazionali.

La sospensione del Roc non dovrebbe tuttavia avere conseguenze sulla possibile presenza di atleti russi e bielorussi sotto una bandiera neutrale ai prossimi Giochi olimpici che si svolgeranno a Parigi nel 2024, e a quelli invernali di Milano-Cortina 2026. " Lo sport non può essere separato dalla politica quando un Paese terrorista commette un genocidio contro l’Ucraina e usa gli atleti come propaganda", ha dichiarato Kiev in una nota della presidenza.

