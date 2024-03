Putin ha firmato il decreto: arruolamento obbligatorio per 147mila giovani russi

Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto per l'arruolamento obbligatorio nelle forze armate per il periodo da aprile a luglio. Il provvedimento, scrive l'agenzia Tass, riguarda tutti i cittadini della Federazione russa fra i 18 e i 30 anni che non sono nella riserva e che sono soggetti alla leva militare.

Si tratta di 147.000 coscritti, che entro l'estate saranno arruolati e potrebbero essere inviati a combattere in Ucraina. Il decreto prevede anche il congedo di soldati, marinai, sergenti e sottufficiali il cui periodo di leva è scaduto. In autunno erano stati arruolati altri 130.000 soldati.

Zelensky: "Senza armi da Washington rischiamo di perdere la guerra"

L'Ucraina ha perso 6 mesi in attesa dei nuovi aiuti degli Stati Uniti e senza armi da Washington rischia di perdere la guerra contro la Russia, che continua a rafforzare il proprio apparato militare e prepara una nuova offensiva. A far scattare l'ennesimo allarme è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un'intervista a David Ignatius, editorialista del 'Washington Post', nella quale denuncia che a causa delle controversie al Congresso, "abbiamo sprecato sei mesi". "Non possiamo perdere altro tempo. L'Ucraina non può essere una questione politica tra partiti", sottolinea Zelensky. Chi si oppone all'invio di aiuti all'Ucraina non capisce la posta in gioco in una guerra su vasta scala, perché "se l'Ucraina cade Putin dividerà il mondo" in amici e nemici della Russia.



L'Ucraina in particolare ha un urgente bisogno di missili Atacms (Army Tactical Missile System) che possano colpire gli aeroporti della Crimea da dove la Russia lancia missili, dice il presidente. "Quando la Russia saprà che possiamo distruggere questi aerei, non attaccherà dalla Crimea. E' come con la marina. Li abbiamo spinti fuori dalle nostre acque territoriali. Ora li spingeremo fuori dalle basi aeree della Crimea", spiega Zelensky.

Tajani: "Dobbiamo aiutare l'Ucraina a non essere sconfitta, la resa non è accettabile"

La minaccia russa di colpire le basi degli F-16? "Putin non va mai sottovalutato. Mi sembra però un modo per distogliere l'attenzione dall'attentato a Mosca", dice oggi Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri, che, in un'intervista al 'Messaggero', sottolinea come l'attentato al Crocus City Hall rappresenti "una grave falla nella sicurezza e un segnale di debolezza. Noi stessi avevamo avvisato del rischio attentati l'8 marzo - dice - Sapevamo dell'allarme dopo un blitz dell'intelligence russa contro una cellula di terroristi, c'è un pericoloso risveglio della jihad. Ora Putin vuole usare la strage per giustificare l'aggressività contro l'Ucraina e i nuovi attacchi contro obiettivi civili".

"Noi non siamo in guerra con la Russia e non invieremo militari a combattere in Ucraina", ribadisce Tajani, pur sottolineando che "l'Italia farà tutto ciò che è in suo potere per aiutare Kiev. Insieme ai nostri alleati invieremo munizioni, vedremo se ci sarà bisogno di un nono pacchetto di aiuti. In Europa stiamo lavorando per trasferire agli ucraini i proventi degli interessi dei beni congelati russi".

Il ministro degli Esteri auspica che il 2024 "sia l'anno di una conferenza di pace, che ci si sieda a un tavolo in una situazione che tenga conto delle richieste di autonomia, di indipendenza, di integrità territoriale dell'Ucraina. Dobbiamo aiutare l'Ucraina a non essere sconfitta, la resa non è accettabile. In altre parole, lavoriamo per una pace giusta". Quanto al governo ucraino che chiede missili per colpire la Crimea, "noi non disponiamo di questi missili, ma è legittimo dare armi per permettere all'Ucraina di difendersi. Senza colpire però il territorio russo".