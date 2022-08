Dov'è finito il grano ucraino promesso?

Il primo carico di grano partito dall'Ucraina non è ancora arrivato a Beirut, in Libano. La partenza del carico era stata accolta con grande entusiasmo, a causa dei problemi causati alla catena di approvvigionamento globale del grano dalla guerra in Ucraina. La nave Razoni che trasporta il carico sarebbe dovuta arrivare oggi al porto di Beirut, ma si trova ben lontana dalla consegna. Nei giorni scorsi, il governo libanese aveva detto a Reuters di non essere al corrente di avesse acquistato il mais trasportato dalla nave cargo. Ucraini, turchi e russi avevamo ispezionato congiuntamente la nave al largo di Istanbul, come previsto dall'accordo firmato il 22 luglio tra Mosca e Kiev, e la nave era ripartita. Venerdì notte il rallentamento e il cambio di rotta: dopo aver superato Cipro la Razoni ha fatto rotta a Est, invece di virare a Sud-Est verso il Libano.

Dov'è finita la nave Razoni

La Razoni, nave mercantile battente bandiera della Sierra Leone, era partita lunedì 1 agosto dal porto ucraino di Odessa con 26,5 mila tonnellate di grano. La Razoni è stata la prima nave a salpare dopo settimane di interruzione alle rotte commerciali per l'esportazione del grano ucraino, a causa della guerra con la Russia. Dopo l'accordo tra i due paesi supervisionato da Onu e Turchia, la Razoni era tra i dieci mercantili finalmente salpati dai porti ucraini e avrebbe dovuto attraccare ieri in Libano. Ma la nave cargo non è ancora arrivata a destinazione. Secondo l'ambasciata ucraina in Libano, "l'acquirente finale in Libano ha rifiutato di accettare la merce a causa del ritardo nei termini di consegna (cinque mesi)". "Il mittente sta quindi cercando un altro destinatario. Potrebbe essere in Libano o in un altro paese", ha aggiunto l'ambasciata ucraina ad Ankara su Twitter.

Secondo i siti di tracciamento del traffico marino la Razoni si trova in attesa al largo del golfo turco di Alessandretta, tra le coste della Turchia e l'isola di Cipro.

Le altre navi da e per l'Ucraina: cosa trasportano e dove sono

Oltre alla Razoni, sono partite dall'Ucraina il mercantile Navi-Star battente bandiera di Panama con un carico di 33mila tonnellate di mais diretto in Irlanda e la Rojen battente bandiera maltese con 13mila tonnellate di mais dirette nel Regno Unito. La Fulmar S., battente bandiera delle Barbados, hainvece lasciato il porto di Bandirma il 5 agosto ed è arrivata al porto di Chornomorsk nella regione di Odessa in Ucraina il 7 agosto. La Fulmar S. è stata la prima nave ad arrivare nei porti ucraini a ricevere merci. Anche la nave vuota battente bandiera liberiana Osprey S è partita per il porto di Chornomorsk per raccogliere grano dopo le ispezioni a Istanbul di ieri.

In base all'accordo, sono salpate dal porto di Chornomorsk la nave Mustafa Necati con seimila tonnellate di olio di girasole per l'Italia, la Star Helena con 45mila tonnellate di farina di girasole per la Cina e la nave Glory con 66mila tonnellate di mais per Istanbul. Il 7 agosto è partita dal porto di Odessa la nave Riva Wind che trasportava 44mila tonnellate di mais a Iskenderun, in Turchia. Anche la nave Sacura, che trasporta 11mila tonnellate di soia è diretta in Italia, dopo aver lasciato il porto di Yuzhne, mentre la nave Arizona, con un carico di 48.458 tonnellate di mais diretta a Iskenderun, ha lasciato il porto di Chornomorsk.

La prima nave che trasportava cereali esportati dall'Ucraina, la Polarnet con 12.000 tonnellate di mais, è attraccata alla sua destinazione finale, in Turchia. Lo ha annunciato il ministero delle infrastrutture ucraino. "Questa prima esperienza di successo ci permette di essere ottimisti sulle prospettive future" ha commentato il ministro ucraino, Oleksandre Kubrakov in un comunicato. Un totale di otto navi sono salpate da Odessa da quando è stato firmato l'accordo, hanno detto lunedì le autorità ucraine, aggiungendo che la speranza è che si possa arrivare a 3-5 partenze ogni giorno entro due settimane. Oltre 305mila tonnellate di cereali sono state portate fuori dai porti del sud dell'Ucraina questa settimana, tramite dieci mercantili nell'ambito dell'accordo tra Ucraina e Russia mediato da Turchia e Onu.