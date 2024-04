L'Iran prepara l'attacco a Israele: "Sposati missili e droni"

Israele in stato di massima allerta su tutto il territorio nazionale e Stati Uniti che spostano uomini mezzi. Il timore è quello di un "imminente attacco da parte dell'Iran" contro obiettivi israeliani, come rappresaglia per il raid che ha distrutto il consolato di Teheran a Damasco.

Secondo la Cnn, che cita fonti di intelligence Usa, l'Iran sta spostando centinaia di droni e missili da crociera all'interno del suo territorio. Tutte mosse che sarebbero propedeutiche a un attacco contro Israele. Di conseguenza gli Stati Uniti hanno spostato navi da guerra a difesa di Israele e delle forze americane nella regione. "Siamo dediti alla difesa di Israele. Sosterremo Israele, aiuteremo a difendere Israele e l'Iran non ci riuscirà", ha assicurato il presidente Usa Biden.

Intanto la Turchia ha chiarito agli Stati Uniti che non concederà il proprio spazio aereo per operazioni contro l'Iran. La posizione turca segue quella di Kuwait, Giordania e Qatar che hanno negato agli Stati Uniti il ​​permesso di utilizzare le basi militari americane nei rispettivi Paesi per attaccare l'Iran in risposta a eventuali attacchi iraniani contro Israele.

Un attacco diretto contro Israele da parte dell'Iran è uno degli scenari peggiori a cui l'amministrazione Biden si sta preparando, perché porterebbe a una rapida escalation di una situazione già drammatica in Medio Oriente. Un attacco del genere potrebbe portare la guerra tra Israele e Hamas a trasformarsi in un conflitto regionale più ampio. "Non fatelo!", il secco messaggi di Biden all'Iran.