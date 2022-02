Tutto quello che serve sapere sul conflitto tra Russia e Ucraina dopo i primi colloqui di pace

Funzionari russi e ucraini hanno terminato il loro primo ciclo di colloqui per discutere di un cessate il fuoco in Ucraina. I negoziati continueranno nei prossimi giorni: dopo l'incontro di oggi in una località sul confine bielorusso non lontanto da Chernobyl, le delegazioni si incontreranno al confine tra Polonia e Biellorussia.

In una chiamata tra MOsca e Parigi il presidente russo Vladimir Putin avrebbe detto al francese Emmanuel Macron che un accordo con l'Ucraina sarebbe possibile solo se Kiev fosse dichiarata come nazione neutrale e "smilitarizzata": in pratica abbandonasse le pratiche per entrare in Ue e Nato. Inoltre Mosca chiede il formale riconoscimento dell'annessione della Crimea.

Intanto sul campo le forze russe d'invasione hanno incontrato una decisa resistenza da parte delle truppe ucraine e dei civili in un quinto giorno di conflitto durante il quale il fronte non ha visto sostanziali cambiamenti. La Russia in particolare si trova in difficoltà a rifornire le truppe sul fronte come mostrano i molteplici mezzi abbandonati che sono diventati "preda" della popolazione.

Sul campo il bilancio è tragico con decine di vittime civili e oltre 500.000 persone fuggite dall'Ucraina nei paesi vicini. L'Unione europea si sta preparando a concedere agli ucraini in fuga dalla guerra un permesso di soggiorno nelle 27 nazioni fino a tre anni.

Se la spedizione militare ha ad oggi portato molte grane a Mosca, la Russia ha dovuto affrontare anche il crescente isolamento internazionale e le sanzioni dei paesi occidentali che hanno inoltre iniziato a rifornire di armi e mezzi militari l'Ucraina. A tutta risposta il ministero della Difesa russo ha posto in "stato di combattimento" le forze missilistiche nucleari e le flotte del Nord e del Pacifico in linea con l'odine del presidente Vladimir Putin.

L'isolamento di Mosca per ora è rotto solo dalla Cina che ha stipulato un contratto per importare 50 miliardi di metri cubi di gas dalla Russia attraverso la costruzione di un nuovo gasdotto che attraverserà la Mongolia.

Per rispondere alle sanzioni la banca centrale russa ha più che raddoppiato il suo tasso di interesse e introdotto alcuni controlli sui capitali mentre il valore del rublo è crollato ai minimi storici. Per arginare l'isolamento finanziario la Russia ha attivato il proprio sistema di pagamento alternativo allo Swift.

A suggellare l'isolamento internazionale non solo il fatto che lo spazio aereo di numerosi paesi è ora precluso alle compagnie aeree russe, ma anche in ambito sportivo gli atleti russi saranno esclusi da ogni competizione internazionale, Mondiali di calcio compresi. Lo stesso bando è stato chiesto dal Comitato Olimpico Internazionale per gli atleti e funzionari bielorussi.