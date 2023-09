Il virus mortale senza cura e vaccino che ha rimandato l'India in lockdown

Torna il lockdown in India, ma stavolta il Covid-19 non c'entra. A portare il governo a decretare lo stop agli assembramenti pubblici e alla chiusura delle scuole in diverse aree del Paese è la diffusione di Nipah, un virus mortale che finora ha ucciso due persone e ne ha infettate almeno cinque. E per il quale non esiste a oggi né una cura, né un vaccino.

A essere colpito al momento è lo stato del Herala. Le scuole nel distretto di Kozhikode sono state chiuse, diversi villaggi sono stati dichiarati zone di contenimento e sono stati identificati 950 contatti, 213 dei quali considerati "ad alto rischio", riporta il Washington post. In una dichiarazione sui social media, Pinarayi Vijayan, primo ministro del Kerala, ha detto ai residenti di non farsi prendere dal panico ma di "affrontare questa situazione con cautela" e di "cooperare pienamente con le restrizioni" per contenere la malattia.

Non è la prima volta che in Kerala compare il Nipah: era già successo nel 2018 e poi nel 2021, in piena pandemia di Covid. I sintomi più lievi includono febbre e mal di testa, vomito, mal di gola e dolori muscolari. Nei casi più gravi, i pazienti possono manifestare infezioni acute come encefalite e problemi respiratori. Altri effetti collaterali segnalati includono convulsioni, che possono portare a cambiamenti di personalità o al coma.

L'Oms stima che il tasso di mortalità di questo virus sia compreso tra il 40 e il 75% e lo ha classificato come una malattia prioritaria a causa del suo potenziale epidemico. La prima volta che è stato scoperto era il 1999, in Malesia, quando si era diffuso tra gli allevatori di suini. Secondo gli esperti il contagio umano era partito da capi di bestiame infetto. Sono proprio i maiali, insieme ai pipistrelli, a essere considerati il principale veicolo di infezione. Una volta passato all'uomo, il virus si contagia tra le persone.

Come dicevamo, non esistono cure o vaccini per contrastare il virus. Secondo l'Oms, il trattamento principale consiste semplicemente nel gestire i sintomi e garantire alle persone infette riposo e la massima idratazione possibili.

