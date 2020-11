Le vergognose foto con la salma di Diego Armando Maradona prima di chiudere la bara

I titolari dell'impresa funebre a conduzione familiare Sepelos Pinier si scusano. Tutta colpa di tre esterni incaricati semplicemente del trasporto degli addobbi per la cerimonia. Polemiche e indignazione in Argentina

Nessun rispetto. Stanno scatenando polemiche e indignazione in Argentina due foto circolate sui social, ma oggi anche sui giornali, che ritraggono tre addetti alle pompe funebri accanto alla bara aperta con il corpo di Diego Armando Maradona, poco prima della traslazione nella camera ardente alla Casa Rosada (foto che La Nacion pubblica dopo averle doverosamente tagliate). Come è potuto accadere?

Secondo uno dei titolari dell'impresa funebre a conduzione familiare Sepelos Pinier, contattato dal quotidiano La Nacion, la ditta è estranea all'episodio, I tre addetti non sono dipendenti della ditta, ma esterni incaricati semplicemente del trasporto degli addobbi per la cerimonia funebre. In base a una prima ricostruzione, i tre per lo stupido e irrispettoso gesto (sono ritratti con incerti sorrisi e con il pollice alzato a pochi centimetri dalla testa di Maradona) hanno approfittato di un momento in cui sono rimasti soli con la salma del Diez.

"Abbiamo preparato il corpo in tre di noi, quattro fratelli, che gestiamo l'impresa assieme a nostro padre. Nel frangente in cui siamo usciti dalla sala per parlare con la polizia e coordinare la traslazione della salma alla Casa Rosada, quei tizi hanno scattato le foto. Sono stati i due minuti in cui sono rimasti soli", dicono gli impresari delle pompe funebri.

Nelle scorse ore l'impresa Sepelos Pinier ha cercato di rintracciare i tre, che si sono resi irreperibili spegnendo i telefoni e non facendosi trovare in casa. Non si sa come abbiano introdotto i cellulari nella stanza dove si preparava il corpo di Maradona, dato che per tassativa disposizione della famiglia era stato imposto a chiunque di lasciare il telefonino all'ingresso, anche alle forze dell'ordine. Arrivano le scuse ufficiali della Sepelos Pinier: "Proviamo vergogna, perché Diego era tutto per tutti. E' stato qualcosa che non avremmo mai pensato potesse accadere". Purtroppo invece è successo.

L'avvocato di Maradona Matias Morla ha annunciato sui social di voler inchiodare alle loro responsabilità "i colpevoli di un atto oltraggioso e aberrante".

Diego Armando Maradona è stato sepolto nel cimitero di 'Jardin de Bella Vista' dopo una cerimonia privata. Decine di motociclette della polizia hanno scortato il mezzo che trasportava le spoglie di Diego Armando Maradona, insieme ad altri mezzi delle forze dell'ordine, mentre i suoi sostenitori si sono accostati con le auto ai margini della strada, arrampicati sulle barriere new jersey, affacciati dai cavalcavia, per accompagnare l'ultimo viaggio della stella del calcio argentino con striscioni, bandiere e canti, applausi.

Il più grande calciatore di tutti i tempi è morto il 25 novembre 2020. Aveva da poco compiuto 60 anni.