Cos'è il missile ipersonico Kinzhal usato dai russi in Ucraina

Mosca ha annunciato di aver usato nella guerra in Ucraina "missili ipersonici Kinzhal" per colpire "un grande deposito sotterraneo di missili delle forze di Kiev nella regione di Ivano-Frankivsk", nell'Ovest del Paese. Lo ha riferito oggi il ministero della Difesa, citato dall'agenzia di stampa Ria. Si tratta di missili in grado raggiungere una velocità almeno cinque volte quella del suono. Vengono considerati una delle più importanti novità tecnologiche nel campo degli armamenti. Il missile ipersonico russo Kinzhal, così come il 3M22 Zircon fly, non può essere riconosciuto dai radar a causa della velocità. Di fatto rende i sistemi di difesa anti-missile come quelli utilizzati dagli ucraini troppo lenti.

E' stato definito la "super arma" a disposizione di Vladimir Putin. Destinato a eliminare navi e bersagli terrestri, il Kinzhal è un missile che può essere armato con testate nucleari o ad alto potenziale esplosivo, oltre a causare danni significativi semplicemente colpendo il bersaglio a una velocità così elevata. Diversi MiG-31 armati di missili Kinzhal sono stati inviati dalla base aerea di Soltsy, alla base aerea navale di Chernyakhovsk, tra la Bielorussia e la Polonia, all’inizio di febbraio 2022. Un mese fa il ministero della Difesa russo ha pubblicato filmati che mostravano l’uso su un bersaglio terrestre durante le esercitazioni in Bielorussia.

Il missile ipersonico Kinzhal, spiega il sito specializzato Aviation-Report,com, è un’arma estremamente manovrabile con la capacità di colpire i bersagli a velocità di Mach 10 e con un raggio d’azione di 2000 km, ma con la variante trasportata dal Tu-22M3 in grado di ingaggiare bersagli fino a 3000 km di distanza. I missili sono considerati effettivamente impossibili da intercettare e forniscono un mezzo importante per l’aviazione militare russa. Il missile è in grado di trasportare una testata a frammentazione da 1.100 libbre o una testata nucleare da 500 kilotoni anche se ad oggi sarebbe considerata un’arma strategica convenzionale poiché la capacità nucleare potrebbe non essere stata ancora implementata tecnicamente. Queste due risorse Mig-31K + missile Kinzhal rappresentano, oggi, una forte enfasi della modernizzazione militare della Russia.