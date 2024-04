Salta la copertura di uno dei motori dopo il decollo: panico a bordo di un Boeing 737

Un Boeing 737 della compagnia aerea Southwest è stato costretto ad atterrare, poco dopo il decollo, in seguito alla perdita della copertura di uno dei motori. Il volo, con destinazione Houston, è atterrato in sicurezza a Denver. Le autorità americane stanno indagando sull'incidente.

Ma, anche se devono venire ancora accertate eventuali responsabilità e negligenze, non è di certo il primo problema per il gigante dell'aviazione statunitense. Lo scorso 5 gennaio un portellone esplode infatti a bordo di un Boeing 737 Max, di proprietà dell'Alaska Airlines. Le indagini successive mostrano che la cause sono da ricercare nella mancanza di quattro bulloni.

Lo scorso 11 marzo viene ritrovato senza vita John Barnett: ex dipendente di Boeing, aveva sollevato preoccupazioni sugli standard di sicurezza nei processi di produzione degli aerei di linea dell'azienda statunitense.

Due giorni dopo (il 13) arrivano i primi risultati della Federal aviation administration statunitense (Faa) sul 737 Max, il più comune velivolo a corridoio singolo di Boeing. Secondo indiscrezioni diffuse dal New York Times la compagnia non avrebbe superato 33 verifiche su 89, anche se non esistono al momento documenti ufficiali.

Lo scorso 16 marzo, invece, un Boeing 737-800 di United Airlines, partito dalla California e arrivato a destinazione in Oregon, viene scoperto con un pannello mancante nelle ispezioni eseguite dopo l'atterraggio.

Ora il nuovo incidente sul quale le responsabilità sono ovviamente tutte da verificare, ma che, a occhio, non rappresenta di certo una buona notizia per il gigante dell'aeronautica statunitense.