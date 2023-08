Putin rompe il silenzio sulla morte di Prigozhin: "Uomo di talento che ha commesso errori"

A quasi 24 ore dal disastro aereo che è costata la vita al leader della brigata Wagner, Yevgeny Prigozhin e del suo braccio destro Dmitrij Utkin. Lo fa con un comunicato scarno dove ricorda l'ex amico e alleato con parole lapidarie.

"Prigozhin era un uomo di talento con un destino difficile che ha commesso degli errori. Ha lavorato non solo nel nostro Paese, ma soprattutto in Africa, dove era coinvolto nel commercio di petrolio, gas e materiali preziosi. Gli investigatori mi hanno informato questa mattina della tragedia. Le indagini andranno fino in fondo. Porgo le mie condoglianze ai familiari delle vittime. Erano combattenti della Wagner che hanno dato un contributo significativo in Ucraina" ha affermato Putin, durante un incontro al Cremlino con il leader della Repubblica popolare di Donetsk Denis Pushilin.

Una dichiarazione che suona quasi paradossale visto che l'aereo dove viaggiava Prigozhin potrebbe essere stato abbattuto e dietro questa decisione potrebbe esserci la vendetta di Vladimir Putin per il tentato golpe di giugno, come osserva l'Institute for the Study of War (Isw). La coincidenza è poi che l'ammutinamento di Prigozhin e del gruppo Wagner contro Mosca cominciava esattamente due mesi fa.

Secondo i media russi, dopo la "marcia verso Mosca", il capo della Wagner non era considerato più un uomo affidabile da Putin, che avrebbe atteso il momento propizio per mettere in pratica la sua vendetta. Anche i membri del gruppo Wagner, sul canale Telegram Grey Zone, credono ci sia lo "zampino" dello zar: "È morto a causa delle azioni dei traditori della Russia, è un assassinio che avrà conseguenze disastrose. Le persone che hanno dato l'ordine non hanno capito affatto lo stato d'animo dell'esercito e il morale. Che questo sia un insegnamento per tutti. Bisogna sempre arrivare fino in fondo''.

Ma secondo le ultime indiscrezioni, raccolte dal New Yok Times da ufficiali americani, il motivo dello schianto aereo, sarebbe una bomba bordo dell'areo dove viaggiava il capo della brigata Wagner.

Il corpo di Yevgeny Prigozhin sarebbe stato intanto identificato con "prove circostanziali", ma la conferma potrà venire solo dal test del Dna. Lo scrive il sito di notizie russo Fontanka. Il sito, che afferma di avere parlato con un membro della squadra di investigatori sul luogo dello schianto, ha sottolineato che i corpi ritrovati sono carbonizzati e quindi non è possibile un riconoscimento visivo.

