Le elezioni regionali e municipali in Russia hanno segnato un trionfo per il partito di Vladimir Putin, in una competizione ampiamente denunciata come truccata e in cui a diversi dei principali avversari del presidente è stato impedito di partecipare. A votare sono stati chiamati anche i cittadini delle regioni annesse all'Ucraina, in quella che il Consiglio d'Europa ha definito una "flagrante violazione delle leggi internazionali". Il voto schiacciante in tutta la Russia e nelle regioni annesse a favore del dominio del partito Russia Unita di Putin confermerebbe il messaggio interno a lungo ripetuto dal Cremlino, secondo cui il leader del Cremlino sarebbe di gran lunga il più forte garante della stabilità nazionale e che il sostegno per la guerra è molto alto nella Federazione. Ma nelle regioni in cui si è votato, la competizione elettorale è stata limitata, poiché i candidati più forti, tra cui alcuni del principale partito comunista russo di opposizione, sono stati bloccati dalle autorità.

Il fedelissimo di Putin, Sergei Sobyanin ha vinto le elezioni a sindaco di Mosca, ottenendo il 76,39% dei voti, contro un'opposizione praticamente nulla, in quella che è considerata una delle zone del Paese più inclini all'opposizione. I critici del Cremlino hanno affermato che le elezioni nella capitale sono facilmente truccabili a causa del sistema di voto elettronico, che secondo loro è impossibile da controllare. Sistemi simili sono stati adottati in molte altre regioni russe. In tutte le regioni in cui si è votato, la competizione elettorale è stata limitata, poiché i candidati più forti, tra cui alcuni del principale partito comunista russo di opposizione, sono stati bloccati dalle autorità. I candidati sostenuti dal Cremlino hanno vinto anche nelle quattro regioni ucraine devastate dalla guerra: Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, che Mosca ha dichiarato suo territorio l'anno scorso in un'annessione denunciata da Kiev e dai suoi alleati come illegale.

Come riporta la Reuters, Stanislav Andreychuk, co-presidente di Golos, un gruppo per i diritti degli elettori designato come "agente straniero" dal governo russo, ha affermato che i casi di brogli elettorali in molte parti del Paese dimostrano che "queste non sono vere elezioni". Andreychuk ha dichiarato che la sua organizzazione ha ricevuto segnalazioni di candidati dell'opposizione arrestati, di auto danneggiate e, in un caso, di documenti militari di leva consegnati a osservatori elettorali. "Stanno facendo cose assolutamente impensabili", ha affermato. Tutte le forze politiche significative e legali in Russia, compreso il mosaico di partiti di opposizione che forniscono una parvenza di competizione alle urne, sono ampiamente fedeli a Putin e alla sua guerra in Ucraina che dura da 18 mesi. In tutto il Paese, Russia Unita ha vinto tutte le elezioni provinciali che ha disputato.

