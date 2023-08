L'ultima provocazione di Putin: "L'Occidente alimenta la guerra"

Nuova provocazione del presidente russo Putin contro l'Occidente. Intervenendo con un video alla Conferenza di Mosca sulla sicurezza internazionale, il leader russo ha accusato la Nato di alimentare tensioni e conflitti. "La situazione in Ucraina - ha detto - è un esempio della politica di gettare benzina sul fuoco da parte dell'Occidente che sta cercando di infiammare ulteriormente il conflitto in Ucraina e coinvolgervi altri Stati".

E ancora: "Sebbene le sfide alla sicurezza in ognuna di esse abbiano le proprie specificità, ripeto che tutte sono state in realtà generate dall'avventurismo geopolitico dell'Occidente e dalle azioni egoistiche e neocoloniali".

Intanto i combattimenti tra Russia e Ucraina proseguono e le vittime non fanno che aumentare. Un incendio si è sviluppato in una stazione di servizio a Makhachkala, città russa sul mar Caspio e capitale della Repubblica autonoma del Daghestan. Si contano almeno 30 morti e oltre 70 feriti. Le fiamme si sono estese agli edifici residenziali. Sul web sono apparsi video della struttura in fiamme. Secondo i soccorritori, l'area dell'incendio è di 500 metri quadrati e si temono nuove esplosioni.

Poche ore dopo è stato sferrato un massiccio attacco missilistico sull'Ucraina da parte delle forze russe: i missili hanno colpito un'impresa industriale a Lutsk uccidendo tre persone e facendo tre feriti. I missili hanno colpito anche Leopoli e Dnipro (è scoppiato un incendio, due feriti). Si sono registrate anche esplosioni nella regione di Khmelnytsky e nella città di Smila nella regione di Cherkasy.

