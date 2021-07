Gli Stati Uniti pagheranno 100 dollari ai nuovi vaccinati, Fauci: "La guerra è cambiata"

La variante Delta del coronavirus causa una infezione più grave delle varianti scoperte in precedenza e si diffonde facilmente come la varicella. Un documento della massima autorità sanitaria federale degli Stati Uniti lancia un appello al governo: bisogna cambiare messaggio e riconoscere come "la guerra è cambiata".

E il presidente statunitense Joe Biden vara la linea dura e chiede ai governi statali e locali negli Usa di incentivare le vaccinazioni pagando 100 dollari a tutti i nuovi vaccinati, su modello di quanto già fatto a New York dal sindaco De Blasio. I contagi negli Stati Uniti sono aumentati in 7 giorni di oltre il 130%, facendo registrare la settimana scorsa oltre 500 mila nuovi casi.

Che cosa ha detto Fauci

A far discutere è la frase pronunciata da Anthony Fauci uno degli scienziati di riferimento mondiale che ha spiegato come con la variante Delta "il livello di coronavirus nei vaccinati che si infettano - un evento raro che può verificarsi - è esattamente lo stesso rispetto al livello di virus nelle persone non vaccinate". In realtà la raccomandazione è un'attenzione soprattutto nei confronti di chi non è vaccinato, poiché come ribadito dallo stesso immunologo "è improbabile che una persona vaccinata, seppur positiva, vada in ospedale o muoia. Ma se un vaccinato si infetta, può trasmettere il virus a persone fragili o a bambini non vaccinati".

Dai Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) è infatti arrivata la raccomandazione per i vaccinati di fare un tampone entro 3-5 giorni, se a contatto con un paziente Covid, ma soprattutto a indossare di nuovo la mascherina al chiuso anche per le persone vaccinate nelle aree dove è alta l'incidenza del virus. E le zone a rischio negli Usa al momento interessano il 71% della popolazion mentre meno della metà della popolazione è stata totalmente vaccinata.