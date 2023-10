Nuovo terremoto di magnitudo 6.3 in Afghanistan

Un terremoto di magnitudo 6.3 ha colpito il nordovest dell'Afghanistan, con epicentro a 32 chilometri a nordovest della città di Herat e a 8,2 chilometri di profondità. Lo riferisce l'Usgs, l'osservatorio sismico statunitense. Al momento non sono state segnalate nuove vittime o nuovi danni.

La zona è stata colpita questo mese da devastanti scosse di magnitudo superiore a 6, che hanno causato almeno un migliaio di vittime e la distruzione di interi villaggi. Stanotte, 20 minuti dopo la scossa di magnitudo 6.3, è stata registrata una scossa di assestamento di magnitudo 5.5. Il 7 ottobre interi villaggi furono distrutti da un terremoto di magnitudo 6.3 e da diverse scosse di assestamento, che hanno provocato più di mille morti. L'11 ottobre un altro forte terremoto, il cui epicentro è stato rilevato a circa 30 chilometri a nord di Herat, ha scatenato il panico tra la popolazione ancora traumatizzata e ha provocato almeno un morto e un centinaio di feriti.

Le vittime del primo terremoto all'inizio di ottobre erano per il 90% donne e bambini, ha detto mercoledì l'Unicef.

These are the dead bodies of those who fell victim to the devastating earthquake in Herat province. More than 2,000 people have lost their lives. The people in western Afghanistan are in desperate need of urgent humanitarian assistance.



