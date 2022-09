Zelensky a Izyum issa la bandiera ucraina: "Avanti verso la vittoria"

“Prima, quando guardavamo in alto, cercavamo sempre un cielo blu. Oggi, quando guardiamo in alto, cerchiamo solo una cosa: la bandiera dell’Ucraina. Il nostro giallo-blu sventola già nell’Izyum liberata. E così sarà in ogni città e villaggio ucraini. Ci stiamo muovendo in una sola direzione: avanti e verso la vittoria”. Sono queste le parole di Zelensky arrivato a Izyum, dove ha issato di nuovo la bandiera dell’Ucraina. Alla celebrazione hanno preso parte i rappresentanti delle Forze armate ucraine e di altre forze di sicurezza, che pochi giorni fa hanno liberato la città dai russi.

A Kherson, i dipendenti della polizia nominati dalle truppe russe stanno scrivendo in massa le lettere di dimissioni. Lo ha riferito a Ukrinform una fonte informata delle forze dell’ordine. Secondo l’interlocutore dell’agenzia ucraina, sullo sfondo della controffensiva delle forze armate ucraine, nella regione di Kherson, il numero di richieste di dimissioni da parte dei dipendenti filo-russi è aumentato in modo significativo. Molte delle richieste di dimissioni, riferisce sempre la fonte, sono legate all’”incapacità da parte dei dirigenti di garantire condizioni di lavoro adeguate”. Funzionari ucraini affermano che l’esercito di Kiev sta cercando di avanzare nella regione del Donbass, dopo aver ottenuto una serie di risultati positivi nella recente controffensiva nel nordest del Paese, dove nei giorni scorsi ha potuto riconquistare porzioni di territorio occupato, costringendo le truppe russe a ritirarsi.

Zelensky ha affermato che le forze ucraine stanno rafforzando la loro presa su 8.000 chilometri quadrati di territorio riconquistato nella regione di Kharkiv. La Russia controlla ancora circa un quinto del territorio ucraino, ma combattimenti sono in corso al confine con le città del Donbass, come ha dichiarato ai media statali russi Andrey Marochko, comandante militare dell’autodichiarata Repubblica popolare di Luhansk, una delle due province che fanno parte del Donbass. Secondo Serhiy Hayday, governatore di Luhansk, gli ucraini stavano ingaggiando scontri con le truppe russe alla periferia di Lyman: “Penso dureranno ancora qualche giorno”, ha scritto su Telegram.