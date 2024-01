Le auto elettriche hanno un problema col freddo? Come stanno le cose

La notizia delle Tesla bloccate dal gelo a Chicago - dove il termometro è sceso fino a 18 gradi sotto zero - ha fatto giubilare i NoWatt di ogni continente, ma al di là dell'ilarità che ha suscitato l'episodio il fatto che le auto elettriche abbiano un problema col freddo non è solo un luogo comune ed è noto da tempo. Per fare chiarezza e sgombrare il campo dai dubbi abbiamo provato a capire qual è l'effettiva perdita di autonomia di questi veicoli quando le temperature vanno sottozero.

Uno dei test più completi in materia è stato realizzato in Norvegia dalla rivista Motor.no e dal Norges Automobil Forbund (l'automobil club norvegese). Sono state messe alla prova 31 auto con temperature comprese tra 0 e -10. Le vetture sono partite da Oslo con la batteria completamente carica dopo aver passato la notte in un garage con temperature comprese tra 10 e 15 gradi.

I risultati non sono così catastrofici. L'auto che è andata più lontano, la Tesla Model 3 Long Range, ha percorso 521 km, solo il 15,5% in meno rispetto all'autonomia Wltp dichiarata di 614 km. Su questo punto va fatta una piccola digressione: i test Wltp (che servono per determinare emissioni e consumi delle vetture) vengono svolti in condizioni ottimali e a velocità contenute, il che rende difficile replicare le stesse performance nella guida di tutti i giorni. Freddo o caldo che sia.

L'auto che ha perso meno km di autonomia rispetto al dichiarato è stata però la cinese Byd Tang (-11%) tallonata dalla Tesla Model Y Dual Range (-11,05%). Altri modelli come la Peugeot e-2008 e la Polestar 2 Long Range hanno fatto registrare perdita di autonomia ben più pesanti (circa il 28%), mentre all'ultima posizione della classifica troviamo la Skoda Enyaq iV80 (-31.83%).

In generale la perdita di capacità non è stata così drammatica, il che lascia ipotizzare che la velocità mantenuta nel corso della prova non sia stata elevata (il dato medio non viene dichiarato). D'altra parte le leggi norvegesi sono ben poco permissive per chi ha il piede pesante: sulle statali si viaggia generalmente tra i 60 e gli 80 km/h, mentre in autostrada i limiti sono compresi tra 90 e 110 km/h.

Il test di Consumer Reports: le elettriche fanno più km in estate

Un altro test realizzato dalla rivista Usa 'Consumer Reports' ha dato risultati meno confortanti: viaggiando con il cruise control impostato a 70 miglia all'ora (circa 112 km/h) con una temperatura media di -8°C la perdita media di autonomia è stata del 25% rispetto al dato registrato con temperature miti (18°C).

I risultati migliori in realtà sono stati osservati in estate con il termometro a 29° C per la maggior parte del viaggio, ma in questo caso lo scarto rispetto alla prova realizzata nella stagione primaverile è abbastanza contenuto.

Nel dettaglio, la Tesla Model Y ha percorso 186 miglia (circa 299km) con clima freddo, 405 km a temperature miti e 440km in estate. Dati piuttosto simili sono emersi dalle prove di Hyundai Ioniq 5 e Ford Mustang Mach-e (nel caso di Tesla va però messo a verbale uno scarto maggiore con l'autonomia dichiarata). Secondo 'Consumer Reports' la perdita di autonomia inizia ad essere consistente intorno ai 4 o 5 gradi. Chi vive in Paesi particolarmente freddi (o a un'altitudine elevata) dovrebbe dunque tener presente anche questo aspetto.