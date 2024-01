Tesla sospende la produzione in Germania (a causa dei ribelli Houthi)

La casa automobilistica Tesla ha comunicato di essere costretta a fermare per circa due settimane la produzione nel suo stabilimento tedesco, situato nelle vicinanze di Berlino. Alla base della decisione, spiega Tesla, i problemi nella catena di approvvigionamento provocati dagli attacchi dei ribelli Houthi contro le navi portacontainer in transito nel Mar Rosso. La deviazione delle navi in direzione del Capo di Buona Speranza stanno allungando i tempi di consegna dei componenti in arrivo dall'Asia, ha spiegato Tesla.

Da diverse settimane il mar Rosso è diventato un vero e proprio cul de sac per le merci contenute nei container che viaggiano dall'Asia verso l'Europa e viceversa. Da quando i ribelli yemeniti Houthi hanno intensificato gli attacchi nei confronti delle navi portacontainer, i viaggi sono diventati più lunghi, impattando anche sull'inflazione.