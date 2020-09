Anche Rocco Casalino ricoverato al San Raffaele

Rocco Casalino è stato ricoverato all'ospedale San Raffaele. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Adnkronos Il portavoce del presidente del Consiglio Giuseppe Conte dovrebbe sottoporsi ad un intervento alla mandibola e si trova nello stesso ospedale milanese in cui è ricoverato Silvio Berlusconi per un lieve aggravamento delle sue condizioni.

