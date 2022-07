La "contro-manifestazione" di Fratelli d'Italia ai cortei pro-Draghi

Fratelli d'Italia, il partito guidato da Giorgia Meloni ha organizzato una "contro-manifestazione"a difesa della democrazia" in risposta ai cortei pro-Draghi organizzati oggi in tre città italiane. Fratelli d'Italia risponde al presidio previsto per questo pomeriggio alle 18.30 a Palazzo Marino (Milano) in sostegno al presidente del Consiglio, Mario Draghi, con un suo flash mob convocato alla stessa ora.

Ad annunciarlo il coordinatore di Fratelli d'Italia della provincia di Milano, Stefano Maullu, questa mattina in conferenza stampa. Secondo Maullu stiamo assistendo a "dinamiche completamente avulse da ciò che la società desidera. Il Governo è al capolinea, diciamo no a sei mesi di agonia" che non possono "dare risposte agli italiani". "Votare è un diritto- conclude Maullu- e un qualcosa di cui in democrazia non bisognerebbe aver paura".

Appelli, ripensamenti, suppliche e giravolte: per paura di esser sconfitta, la sinistra è disposta a tutto pur di scongiurare il ritorno al voto. Possono fuggire quanto vogliono, arriverà presto il giorno in cui dovranno fare i conti col giudizio degli italiani. pic.twitter.com/b7IioQrauE 18 luglio 2022

Dopo l'apertura della crisi di governo, il partito di Giorgia Meloni è la forza politica che sta più spingendo per mettere fine al governo Draghi e andare così ad elezioni anticipate.