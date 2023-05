Il centrosinistra scippa Vicenza al centrodestra che si prende Massa, Brindisi e Ancona. A Terni vince il civico Bandecchi. I risultati in diretta

Seggi chiusi alle 15 di oggi 29 maggio per i ballottaggi in 41 Comuni e per il primo turno delle elezioni comunali in Sicilia e Sardegna. Nelle due isole gli eventuali ballottaggi si terranno l'11 e 12 giugno. Lo spoglio inizia alla chiusura delle urne, daremo su questa pagina tutti gli aggiornamenti in diretta dalle ore 15.

In generale, a livello nazionale l'affluenza è in calo: il dato definitivo comunicato dal Viminale per i ballottaggi in 7 capoluoghi e 34 comuni è del 49,64%, oltre otto punti percentuali in meno rispetto al primo turno (59,47%). Il record di astensionismo va a Marano di Napoli: solo il 29,31% degli elettori ha espresso la propria preferenza. In generale, il bilancio dei ballottaggi è favorevole al centrodestra: un 5-1 rifilato al centrosinistra, senza contare Terni dove il vincitore Bandecchi era sostenuto da una lista civica.

In Sardegna, dove si vota al primo turno per 171 comuni, l'affluenza alle ore 15 (53 sezioni su 171) è del 66,62% (68,69% alle precedenti comunali). In Sicilia, il dato regionale dell'affluenza in Sicilia si attesta al 56,39%. A esprimere la loro preferenza sono stati in 756.144 divisi per 128 comuni. A Catania ha votato il 52,65% (-0,48%); a Siracusa il 55,02% (-0,27%); a Ragusa il 56,03% (-2,19%), a Trapani il 54,75% (-4,41%). Gli exit poll (Noto sondaggi per Videoregione Sicilia) dicono che Catania va al centrodestra, Ragusa al sindaco uscente Cassì che alle scorse elezioni si era presentato con Fratelli d'Italia (ora lista civica), mentre Siracusa e Trapani vanno verso il ballottaggio.

Di seguito, i dati definitivi sull'affluenza e i risultati dei ballottaggi:

Terni: il presidente della Ternana Stefano Bandecchi è il nuovo sindaco. Candidato di alcune liste civiche, Bandecchi ha sconfitto il candidato di centrodestra, Orlando Masselli. Alla chiusura dei seggi l'affluenza rilevata è del 43,32%, oltre 13 punti percentuali in meno rispetto al primo turno (56,87%);

Ancona: il nuovo sindaco è Daniele Silvetti, candidato del centrodestra che "strappa" così la città al centrosinistra. La sfidante battuta è la candidata di PD e Terzo Polo, Ida Simonella. Alle ore 15 il dato sull'affluenza si ferma al 51,74%, in lieve calo rispetto al 54,94% del primo turno;

Pisa: l'affluenza alla chiusura dei seggi è al 56,34%, sovrapponibile alla partecipazione del primo turno (56,43%);

Siena: Nicoletta Fabio (centrodestra) è la nuova sindaca con il 52,16% dei voti. La sfidante del centrosinistra Anna Ferretti si è fermata al 47,84%. Alle ore 15 affluenza rilevata del 56,95%, in calo rispetto al 63,82% del primo turno;

Massa: è stato rieletto sindaco Francesco Persiani, sostenuto da Lega, Forza Italia e liste civiche. Sconfitto il candidato del Pd e Alleanza Verdi Sinistra, Enzo Ricci. L'affluenza è del 51,1 per cento, in calo se confrontato col primo turno (60,29%);

Brindisi: Pino Marchionna, candidato del centrodestra, con il 53,99% dei voti toglie la città al centrosinistra che si era presentato insieme al M5S con il candidato Roberto Fusco (46%). Affluenza al 43,81%, in calo rispetto all'oltre 57 per cento del primo turno;

Vicenza: il nuovo sindaco è Giacomo Possamai, eletto con il 50,5% delle preferenze: il centrosinistra toglie dunque la città al centrodestra che si era presentata col sindaco uscente Francesco Rucco. Alla chiusura dei seggi alle ore 15, affluenza al 52,78%, in lieve calo rispetto al 54,2 del primo turno;

Siracusa: si tornerà alle urne tra due settimane per il ballottaggio. Renata Giunta (centrosinistra) e Ferdinando Messina (centrodestra) non hanno raggiunto il 40%, necessario per vincere le elezioni al primo turno secondo la legge elettorale siciliana;

Ragusa: vittoria certa per il sindaco uscente Peppe Cassì, che vince al primo turno superando il 65%, secondo le proiezioni. Lo sfidante Riccardo Schininà (centrosinistra) è intorno al 16%;

Catania: In base alla seconda proiezione di Noto sondaggi per Vr Sicilia è in testa Enrico Trantino (centrodestra e alcune liste civiche), con il 64,3% dei voti, mentre Maurizio Caserta, candidato di centrosinistra, sostenuto anche dal M5S e da liste civiche, è al 25,1%;

Trapani: Maurizio Miceli, candidato del centrodestra, potrebbe vincere al primo turno, stando agli exit poll, ma lo sfidante del centrosinistra Giacomo Tranchida sta tra il 38 e il 42 per cento delle preferenze;

Sardegna: si vota al primo turno per 171 comuni, e il dato definitivo sull'affluenza alle ore 15 è del 63,22%, in lieve aumento rispeto alle precedenti comunali (63,07%).

Presidente di seggio picchiato

Le procedure di voto sono andate avanti con regolarità. Unica parentesi a Siracusa, dove un presidente di seggio è stato aggredito da un elettore. Secondo quanto emerso nella ricostruzione della polizia, un 35enne, la cui posizione è al vaglio della Digos, si è presentato domenica pomeriggio al seggio nel liceo Quintiliano e quando ha preso il portafogli per esibire il documento di identità avrebbe estratto anche un "santino" con il candidato che, evidentemente, avrebbe dovuto votare. Il presidente di seggio lo avrebbe redarguito e gli animi si sono scaldati col 35enne che avrebbe dato un pugno al presidente.

I ballottaggi del 28 e 29 maggio 2023

Gli elettori coinvolti complessivamente nei ballottaggi sono 1.340.688. Si vota in 41 Comuni, tra cui sette capoluoghi: Vicenza, Massa, Pisa, Siena, Terni, Ancona, Brindisi. Alle 15 di lunedì 29 maggio il dato definitivo sull'affluenza nazionale comunicato dal Viminale è del 49,64%, oltre otto punti percentuali in meno rispetto al 59,47% del primo turno. È stato un trionfo schiacciante del centrodestra.

Entrando nel dettaglio dei capoluoghi, ad Ancona è Daniele Silvetti è il nuovo sindaco: il candidato del centrodestra "strappa" così la città al centrosinistra. La sfidante battuta è la candidata di PD e Terzo Polo, Ida Simonella. Alle ore 15 il dato sull'affluenza si ferma al 51,74%, in lieve calo rispetto al 54,94% del primo turno.

A Brindisi, il candidato del centrodestra Pino Marchionna supera con il 53,99% dei voti l'avversario Roberto Fusco, sostenuto da centrosinistra e M5S (46%).

A Massa è stato rieletto sindaco Francesco Persiani, sostenuto da Lega, Forza Italia e liste civiche, con il 54,31% dei voti. Sconfitto il candidato del Pd e Alleanza Verdi Sinistra, Enzo Ricci (45,69%).

A Siena Nicoletta Fabio (centrodestra) è la nuova sindaca con il 52,16% dei voti. La sfidante del centrosinistra Anna Ferretti (Pd e Sinistra Italiana) si è fermata al 47,84%. Alle ore 15 affluenza rilevata è del 56,95%, in calo rispetto al 63,82% del primo turno.

A Terni Stefano Bandecchi (Alleanza Popolare e liste civiche) supera Orlando Masselli del centrodestra con il 54,62% delle preferenze.

A Vicenza il sindaco uscente Francesco Rucco (centrodestra) è stato sconfitto dal candidato di centrosinistra Giacomo Possamai. Il candidato di Pd, Terzo polo e liste civiche ha ottenuto il 50,54% delle preferenze: il centrosinistra toglie dunque la città al centrodestra che si era presentata col sindaco uscente Francesco Rucco.

Infine Pisa, approdata al ballottaggio sul filo dei voti, il centrodestra vince con Michele Conti che si aggiudica il 52,19% delle preferenze, mentre il candidato di Pd e M5S Paolo Martinelli ha raccolto il 47,81 per cento dei voti.

Le elezioni del 28 e 29 maggio 2023 in Sicilia

Anche in Sicilia urne riaperte oggi 29 maggio fino alle 15. Si vota in 128 Comuni per eleggere i sindaci e rinnovare i Consigli comunali. La popolazione coinvolta è di 1.387.169 abitanti. Sono quattro i capoluoghi di provincia chiamati alle urne: Catania, Ragusa, Trapani e Siracusa. In 113 centri (fino a 15 mila abitanti) si vota con il sistema maggioritario, in quindici con quello proporzionale.

Dopo il forte calo di affluenza nella prima giornata delle elezioni, il dato definitivo si attesta al 56,39%. Sono andati a votare 756.144 elettori divisi per 128 comuni. A Catania ha votato il 52,65% (-0,48%); a Siracusa il 55,02% (-0,27%); a Ragusa il 56,03% (-2,19%), a Trapani il 54,75% (-4,41%).

Le elezioni del 28 e 29 maggio 2023 in Sardegna

Si vota per il primo turno delle elezioni comunali anche in Sardegna. I centri coinvolti sono 39, ma l'attenzione è concentrata sulle uniche due città sopra i 15mila abitanti. Una è Assemini (Cagliari), che andrà al ballottaggio: Mario Puddu, oggi a capo di liste centriste, si trova in vantaggio sui suoi ex compagni del Movimento 5 Stelle passati col centrisinistra ma non abbastanza da evitare il secondo turno. L'altra è Iglesias (Sud Sardegna), dove il centrosinistra può festeggiare: il sindaco uscente Mauro Usai ha superato il 72% già a metà scrutinio.

In Sardegna, secondo quanti riporta il sito del Viminale, l'affluenza alla chiusura dei seggi alle ore 15 è del 63,22%, in lieve aumento rispetto alle precedenti comunali (63,07%).

