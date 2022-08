Salvini va a Lampedusa: "Al Viminale vada un uomo o una donna della Lega"

Matteo Salvini è all'hotspot di Lampedusa, per fare visita alla struttura che ospita circa 650 migranti. All'arrivo in aeroporto, il leader della Lega è stato accolto dall’eurodeputata Annalisa Tardino, il vicesindaco Attilio Lucia, polizia, giornalisti e qualche fischio dei presenti. Nel frattempo due gruppi composti da 15 e 20 tunisini (fra cui 2 donne) sono stati soccorsi dalle motovedette della Guardia di finanza a poche miglia dalla costa siciliana. Le imbarcazioni sono salpate da Monastir (Tunisia) poco dopo mezzanotte. I nuovi arrivati sono stati trasportati proprio all'hotspot di Lampedusa. Poi, Salvini è entrato al comune dove ha incontrato il sindaco Filippo Mannino. Inizia così il tour elettorale di Salvini con focus sull'immigrazione che si concluderà in un altro punto di arrivo delle rotte migratorie, Ventimiglia. Di riflesso, l'attenzione del leader della Lega è tutta sul posto di Ministro dell'Interno in un eventuale governo di centrodestra.

Salvini da Lampedusa: "Sacrosanta accoglienza ma solo per chi scappa davvero dalla guerra"

"L'obiettivo del futuro governo, se gli italiani sceglieranno la Lega e il centrodestra, sarà tornare a controllare, a proteggere i confini, a dare sacrosanta accoglienza a chi scappa davvero dalla guerra, che è una minoranza di coloro che arrivano in Italia" - ha detto Salvini dall'hotspot di Lampedusa - Il tema immigrazione può essere tenuto sotto controllo, accogliere degnamente chi ha diritto. In questo mese di luglio sono arrivati più immigrati che nel 2019, questo vuole dire che qualcosa nella gestione dell'ordine pubblico e della protezione dei confini non funziona. Occorre garantire il rispetto delle regole. È indegno non offrire degna accoglienza a chi fugge dalla guerra ma piuttosto spalancare le porte dell'Italia a migliaia di clandestini che non scappano dai conflitti e dalla fame".

"Attualmente all'interno dell'hotspot ci sono 550 ospiti - dice Salvini - ma il numero varia continuamente. Arrivare a 1.500 persone significa non poter garantire condizioni umane: se in una stanza da tre persone ne metti dentro trenta è un problema enorme. Un paese civile deve offrire degna accoglienza a chi la merita e non lasciare le persone ammassate per terra sui materassi a 40 gradi - prosegue - dobbiamo concentrare i nostri aiuti su chi ha davvero bisogno e non spalancare le porte dell'Italia a migliaia di clandestini che non scappano da nessuna guerra".

Salvini verso le elezioni di settembre e il sogno Viminale

"Conto che al Viminale ci sia un uomo o una donna della Lega" ma dipenderà "dal voto degli italiani" che "votano il 25 settembre, non vedo l'ora", il pensiero di Salvini in vista delle prossime elezioni politiche del 25 settembre 2022. è evidente che il leader della Lega guardi con interesse al posto di Ministro dell'Interno, in un eventuale governo di centrodestra. "Con me al Viminale c'erano meno morti, meno sbarchi, meno reati e meno problemi. Lampedusa è la porta d'Europa e non può essere il campo profughi del Continente", il pensiero di Salvini prima di lasciare l'hotspot di Lampedusa. "L'isola ha il record mondiale di generosità, non c'è alcun problema di sicurezza o Covid - dice - invito gli italiani a non andare all'estero e venire qui. Mi piacerebbe che questo centro accoglienza tra qualche possa essere chiuso - continua - perché ci sono tanti soldi che potrebbero essere spesi in maniera diversa".

"Non vedo l'ora che arrivi il 25 settembre, girerò l'Italia a fare proposte - dice Salvini - No insulti, proposte. E mi sono riproposto di non rispondere agli insulti di Letta, di Renzi, di Calenda o Di Maio, io porto proposte. Le proposte della lega valgono più di altre, perché buona parte le abbiamo realizzate: abbiamo fermato la Legge Fornero, la flat tax vogliamo estenderla, la pace fiscale l'abbiamo parzialmente fatta e ora va generalizzata su tutte le cartelle esattoriali. Il tema sicurezza non è solo immigrazione, ma vuol dire anche lotta alla mafia, criminalità".