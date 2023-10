Schlein: "Dal Governo tagli alla Sanità". È scontro con la maggioranza

"È una legge di bilancio assolutamente non all'altezza della situazione difficile che sta vivendo il Paese". Così la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, commentando il disegno di legge di bilancio approvato dal Consiglio dei Ministri in mattinata.

"È una manovra senza visione strategica - continua la leader dem - senza misure in grado di ridare slancio all'economia e agli investimenti, fatta per dare qualche contentino ma che, alla fine, non migliorerà le vite degli italiani. Tantomeno quelle dei 3.5 milioni di lavoratrici e lavoratori poveri che il governo ancora una volta Meloni ha ignorato non occupandosi dei loro salari, che restano fra i più bassi in Europa".

Botta e risposta sulla Sanità

Schlein ha poi attaccato l’esecutivo sulla spesa sanitaria, il tea caldo che sta infiammando il dibattito politico nelle ultime settimane. "Sulla Sanità, tema sul quale avevamo chiesto un'attenzione particolare - spiega - Giorgia Meloni non mette nemmeno i sette miliardi che servivano a non ridurre i livelli di spesa di quest'anno, questo significa tagli ai servizi. E non si pensi di ridurre le liste d'attesa solo caricando di ulteriore lavoro il personale sanitario che è già al limite, senza sbloccare le assunzioni".

La prima replica alla segretaria dem arriva dal Vicepresidente del Consiglio e leader della Lega, Matteo Salvini: "In sanità - ribatte il leader del Carroccio, parlando durante una passeggiata elettorale in Brianza a sostegno di Adriano Galliani - abbiamo il record storico della Repubblica di soldi investiti, tre miliardi. Più 136 miliardi in generale, tre in più per stipendi e straordinari e taglio liste di attesa. Alla Schlein non andrebbero bene nemmeno millemilioni di miliardi, fa opposizione, fa il suo lavoro e dice di no a tutto".

"Cominciate a investirli - replica la senatrice Sandra Zampa, capogruppo dem in commissione Affari Sociali - e poi ne parliamo. Intanto metteteci quello che serve a farla funzionare e vedrete che gli italiani saranno contenti. Per adesso quel che è stato messo non basta, perché restiamo sempre molto al di sotto del 7% sul Pil".

Cappellacci (FI): "Smentiti Pd e Conte ‘mani di forbice'"

Dalle parti di Forza Italia si azzardano anche citazioni cinematografiche: "La Manovra è un'inversione di rotta dopo gli anni del Pd e di Conte 'Mani di forbice'", commenta Ugo Cappellacci, presidente della Commissione Affari sociali e Salute della Camera dei Deputati. "Il segno più - continua Cappellacci - è il tratto distintivo di questa nuova fase che mette al centro il diritto alla salute: per il 2024 ci sono 136 miliardi, ben 20 miliardi in più agli stanziamenti precedenti al Covid. Da sottolineare i 3 miliardi in più per contrastare la piaga delle liste d'attesa e i 2,3 miliardi per il rinnovo del contratto del comparto, che si aggiunge alla detassazione degli straordinari e dei premi risultato. Spiace che ancora una volta Elly SCHLEIN giochi a chi strilla di più con Conte, anziché confrontarsi nel merito delle proposte".