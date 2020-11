Ieri abbiamo raccontanto che durante la sua ospitata da Lilli Gruber a Otto e Mezzo il presidente del Consiglio Giuseppe Conte era stato colto da ripetuti colpi di tosse, tanto che su Twitter qualcuno aveva consigliato alla conduttrice (e a lui) di mettere la mascherina.

Il test del tampone di Conte dopo la tosse a Otto e Mezzo

Nel pomeriggio di ieri Gruber, intervenendo a Un giorno da pecora, aveva detto che il premier aveva smentito le voci su un possibile contagio: "Aveva le corde vocali irritate, affaticate, per cui ogni tanto tossiva, ma non è, come ho letto, che forse ha il Coronavirus. Non diciamo scemenze, non mi sono spaventata per niente, e certo non metterebbe a rischio la salute di altri".

In serata fonti di Palazzo Chigi hanno fatto circolare attraverso le agenzie di stampa una nota che spiegava tutto: "In merito alle ipotesi sullo stato di salute del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, circolate successivamente alla sua partecipazione alla trasmissione Otto e Mezzo, si precisa che il Presidente da qualche anno ha una sofferenza alle corde vocali, che si acuisce nel periodo invernale, e che non di rado gli provoca tosse". E infine: "Si aggiunge, inoltre, che questa mattina il Presidente Conte si è sottoposto a un tampone molecolare, in vista della sua partecipazione al vertice italo-spagnolo fissato per domani a Palma di Maiorca. Il test ha dato esito negativo".