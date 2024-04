Tutti i dubbi su Suviana, sciopero oggi dei mezzi pubblici, cosa cambia davvero sui migranti, un arresto nel giallo di Aosta e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiono dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è giovedì 11 aprile 2024.

I DUBBI SU SUVIANA. Pochissime speranze di trovare vivi i dispersi nell'esplosione della centrale a Suviana: Paolo Casiraghi, Alessandro D'Andrea, Adriano Scandellari e Vincenzo Garzillo. Prima c'è stata un'esplosione devastante (qui le ipotesi), la turbina avrebbe sfondato muri di cemento spessi quasi due metri. Poi l'incendio, il crollo, l'allagamento. Enel Green Power dice che per i lavori "avevamo scelto le migliori società di elettrico e idroelettrico", Ma si dovrà far luce sui subappalti. Cgil e Uil insistono: "Non si sa per chi lavoravano le vittime". Già due anni fa erano state segnalate alcune problematiche di sicurezza. Ma non c'è memoria di incidenti nelle centrali idroelettriche in Italia. Un solo precedente in Russia, dove però crollò il tetto, non fu un problema legato al funzionamento delle macchine. Si indaga per disastro e omicidio colposo.

SETTIMANA CORTA. A sorpresa, il governo Meloni apre alla settimana corta (lavorare 4 giorni invece che 5, stesso stipendio). E' realtà o si sta sperimentando in Spagna, Belgio, Gran Bretagna, Islanda. Ora esecutivo e opposizione si dicono favorevoli a una legge per la riduzione dell'orario di lavoro. Claudio Durigon, la "mente" della Lega sull'economia: "Sono favorevole a strumenti per incentivare la contrattazione collettiva e aziendale sperimentando la riduzione dell'orario a parità di salario e produttività. Schlein (Pd): "Apertura positiva". Molte aziende hanno già firmato patti interni per la settimana corta, come Intesa Sanpaolo, e pure senza obbligo di giorno fisso. Potrebbero essere stabiliti invitanti sconti contributivi per incentivare accordi di questo tipo.

COSA CAMBIA SUI MIGRANTI. Otto anni di trattative, il Parlamento Ue ha dato il via libera decisivo al nuovo patto sui migranti. La montagna ha partorito un topolino. Nessuna visione d'ampio respiro, nessun programma. Cambia la gestione interna, controlli più rigidi alle frontiere. Ma la responsabilità resta in capo ai Paesi di primo ingresso. Tutti dovranno contribuire, ma potranno scegliere di non farlo pagando 20mila euro a migrante. Non ci sono quote obbligatorie. Previsti rigidi screening, anche per bambini da 6 anni in su. Rimpatri (in teoria) più rapidi. Qui le novità. Nessuna soluzione europea per le morti in mare. A Chios come a Lampedusa si continuano a contare i cadaveri sulle banchine. Ieri 8 al molo Favaloro, sono almeno 15 i dispersi nell'ultimo naufragio.

GIALLO DI AOSTA. Teima Sohaib, 21 anni, è stato fermato a Lione. Nato in Italia, è di origini egiziane, da anni vive in Francia. E' sospettato di aver ucciso la ragazza francese di 22 anni trovata morta nella chiesetta diroccata di frazione Equilivaz in Valle d'Aosta. Era ricercato dal 25 marzo, quando sarebbe entrato in Italia, passando dal traforo del Monte Bianco, con la vittima, la sua compagna, dalla quale aveva il divieto di avvicinamento. Lei lo aveva denunciato per maltrattamenti e minacce. Potrebbe essere stato lui, al culmine di un litigio, a colpirla e poi a lasciarla morire dissanguata.

SCIOPERO OGGI. Sciopero generale nazionale oggi, giovedì 11 aprile, proclamato per 4 ore da Cgil e Uil in tutti i settori privati e 8 ore nei settori dell'edilizia. Dalle Poste al trasporto pubblico - con stop per bus e treni - sono diversi i settori a rischio. In Emilia Romagna invece lo sciopero a è stato esteso a tutta la giornata, 8 ore, causa di quanto accaduto alla centrale idroelettrica di Suviana.

Vi segnalo inoltre in breve:

I FIGLI DI HAMAS. Tre figli del leader di Hamas all'estero Haniyeh sono stati uccisi in un attacco israeliano a Gaza nel campo profughi di Al-Shati. Haniyeh, che risiede a Doha, veniva criticato dai pochi detrattori pubblici palestinesi per vivere al riparo dalla guerra e nell'agiatezza dell'emirato arabo. Lui ringrazia Dio "per l'onore che ci ha concesso con il martirio dei miei tre figli e di alcuni nipoti".

GUERRA IN UCRAINA. La Svizzera ha annunciato che il 15 e il 16 giugno ospiterà una conferenza internazionale di alto livello per cercare di fermare la guerra in Ucraina. Dovrebbero partecipare personaggi di primissimo piano da decine di governi del mondo, anche il presidente Usa Joe Biden.

ASSANGE SPERA. Il presidente Usa Biden ha detto ieri che sta considerando la richiesta dell'Australia di archiviare il procedimento giudiziario nei confronti del fondatore di WikiLeaks Julian Assange.

UCCISO DA 96 COLPI. Nuovo video shock sulla violenza delle forze dell'ordine Usa. Le immagini, riprese dalla bodycam di un poliziotto, mostrano agenti in borghese sparare 96 colpi in 42 secondi durante un controllo stradale uccidendo l'automobilista afroamericano di 26 anni, Dexter Reed, fermato perché senza cintura. Reed, secondo la versione ufficiale, avrebbe sparato per primo.

ELEZIONI EUROPEE. A differenza di Lega e Forza Italia, Giorgia Meloni sembra non volere nemmeno mezza candidatura "civica" nelle liste di Fratelli d'Italia alle europee (si vota tra meno di due mesi). Meglio gente di partito, fedele, più controllabile. A breve la premier dovrebbe ufficializzare anche la sua, di candidatura. L'obiettivo è spingere FdI alle soglie del 30 per cento.

CORRUZIONE PUGLIA. Corruzione per tre appalti truccati. Nuova bufera politica e giudiziaria sulla Puglia: ai domiciliari i fratelli Alfonso, ex assessore regionale, ed Enzo Pisicchio.

BIGLIETTI DEI TRENI. L'ad del Gruppo Fs Ferraris assicura che i prezzi dei biglietti dei treni in Italia non aumenteranno nel 2024 perché si scommette ancora sull'aumento dei passeggeri trasportati per chilometro.

STABILIMENTI A RISCHIO. Tavares, ad di Stellantis, avverte: "Possiamo tenere testa ai competitor cinesi, ma se qualcuno vuole introdurli sarà responsabile delle decisioni impopolari che dovranno essere prese". Messaggio chiaro al governo: "Se perdiamo quote di mercato, meno stabilimenti". Urso, ministro dell'Industria: "L'Italia è l'unico Paese in Europa con un'unica casa automobilistica. Anomalia che va sanata". Lunghe ombre sul futuro.

MADE IN IMMIGRITALY. C'è fino al 50% di manodopera straniera nell'agroalimentare. I dati ufficiali parlano del 31,7% delle giornate di lavoro registrate, ma se si tiene conto del sommerso i numeri reali sono molto più alti. Emerge dal rapporto "Made in Immigritaly", della Fai-Cisl. Non ci sarebbe Parmigiano Reggiano senza il grande apporto dei lavoratori indiani, non c'è filiera in cui il lavoro migrante non assuma un ruolo rilevante.

AMADEUS SUL NOVE. Sempre più insistenti le voci secondo cui la Rai dopo Fazio perderà anche Amadeus. Pronto a traslocare sul Nove, che ha messo sul piatto una sostanziosa offerta economica e artistica. Il suo futuro sarà a Discovery, a Milano, dove vivono la moglie e il figlio. Il contratto con la Rai scade ad agosto.

Buona giornata su Today.it.