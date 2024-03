60 morti gettati in mare, a mezzogiorno contro Putin, la cicatrice francese su TikTok, il dramma di Dani Osvaldo e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è venerdì 15 marzo 2024.

TRAGEDIA DEL GOMMONE. 50-60 morti di fame e di sete, i cadaveri gettati in mare da amici e parenti, su un gommone alla deriva ai confini dell'Europa: è l'ultimo dramma. Nessuno per 4 giorni ha risposto all'Sos lanciato da Alarm Phone, il motore si era rotto poco dopo la partenza dalla Libia. La nave Ocean Viking ha trovato 25 superstiti allo stremo. Sopravvissuti bevendo acqua di mare. Tra fermi amministrativi di Piantedosi perché le Ong "non collaborano" con la Libia, lunghi viaggi verso nord per sbarcare, nessuna missione europea di soccorso, il mare rimane vuoto. Ma le partenze continuano, continueranno, al massimo cambiano le rotte. E si tornano a intravedere vecchie barche di legno a due ponti, su cui si muore schiacciati dalla calca o avvelenati dai fumi. E' l'orrore quotidiano del Mare nostrum, il nome che i romani diedero al Mediterraneo. Nostro e più mortale che mai.

MEZZOGIORNO CONTRO PUTIN. Le elezioni farsa in Russia lo vedranno stravincere: 70, 80, 90 per cento di preferenze. C'è una sola vera forma di protesta: "Mezzogiorno contro Putin", appello a chi non lo appoggia di recarsi in massa alle urne domenica alle 12. L'iniziativa era stata promossa anche da Navalny prima di morire. Il Cremlino tuona: raduni "non approvati". C'è una data e un'ora precisa in cui si deciderà se in Russia esiste ancora un'opposizione, "o se Putin trascorrerà i prossimi sei anni a concludere la sua opera di eliminazione di qualunque dissenso", scrive sulla Stampa Anna Zafesova. Forse una mossa ingenua, ma "darsi un appuntamento per guardarsi in faccia, per contarsi, per scoprire di non essere soli e isolati" può essere la scintilla.

TAMPONI DENGUE. In Sudamerica i contagi sono milioni, contro il rischio di una epidemia di dengue in Italia arrivano i tamponi, volontari, in aeroporto per chi rientra da Paesi dove la malattia è endemica. Nuova circolare del ministero della Salute per alzare il livello di guardia, organizzando disinfestazioni accurate su navi e aerei. L'obiettivo è impedire che la zanzara aegypti, fino a oggi sconosciuta da noi, sbarchi in massa. La febbre dengue è una malattia virale ancora poco diffusa in Italia, trasmessa agli esserei umani da zanzare che hanno punto persone infette.

LA CALCA LETALE. Il ministero della Sanità palestinese gestito da Hamas afferma che è salito a 21 morti e almeno 150 feriti il bilancio della nuova strage di civili in attesa di aiuti umanitari che sarebbe avvenuta per mano dell'esercito israeliano (che nega) ieri sera a Gaza. Colpi d'artiglieria avrebbero centrato una folla di cittadini che aspettava che arrivassero cibo e aiuti vicino alla rotonda del Kuwait, nella città principale della Striscia.

TE LO RICORDI OSVALDO? Di lui da tempo si erano perse le tracce. C'è stato un tempo nemmeno lontano in cui era protagonista di calcio e gossip. L'ex calciatore Pablo Daniel Osvaldo (Roma, Juve, Inter, 14 presenze in nazionale) si "confessa" e chiede aiuto al mondo con un video su Instagram: "La vita mi sta sfuggendo dalle mani, da tempo lotto contro la depressione, sono dipendente da alcol e droga e sotto trattamento psichiatrico. Tendo a cadere nell’autodistruzione. Vivo solo, chiuso in casa, non mi alzo dal letto, non esco dalla mia camera, non mangio". Chiede scusa ai 4 figli avuti con 3 donne diverse.

CICATRICE FRANCESE. Un folle rituale era su TikTok: tutorial, due dita che stringono le guance sotto gli zigomi, poi via col video da condividere per mostrare i segni violacei. La "cicatrice francese" aveva fatto scattare un’istruttoria Antitrust: ieri maxi-sanzione da 10 milioni per la piattaforma cinese per non aver controllato adeguatamente contenuti pericolosi per soggetti vulnerabili. TikTok ha fatto sapere di essere già intervenuta per limitare l’accesso a contenuti sensibili ai minorenni.

Vi segnalo inoltre in breve:

TAGLI ALLA SANITÀ. Con la revisione del Pnrr il governo ha sottratto alle Regioni un miliardo e duecento milioni di euro, risorse già assegnate per l'edilizia degli ospedali. "Siamo costretti a dire ai cittadini che dobbiamo bloccare i cantieri", spiegano i governatori. Il ministro Fitto assicura che si troverà una soluzione.

PICCHIATO DAI CARABINIERI. Idrissa Diallo, il cuoco guineano di 25 anni pestato dai carabinieri durante l'arresto in centro a Modena (sui social l'accusa che circola è quella di "profilazione razziale", lui non aveva fatto nulla). "I carabinieri mi hanno aggredito subito, nonostante stessi cercando di spiegare che in poco tempo potevo fare arrivare un amico con i miei documenti". Sta valutando se denunciare i militari.

SICILIA SENZ'ACQUA. Un quinto della popolazione siciliana sarà interessato nei prossimi mesi dal piano di riduzione delle forniture di acqua a causa della crisi idrica. Il nuovo piano di razionamento, dopo quello di inizio gennaio, riguarda ben 93 comuni.

SALVINI SOLO. Potrebbe avere i mesi contati l'era Salvini nella Lega. Malumori tra la base, nordest che non lo capisce più, big come Zaia gelidi. Il segretario potrebbe essere sostituito se alle europee il risultato con Vannacci frontman sarà deludente. Ma nessuna sfida congressuale, tra i delegati i numeri lo blindano. Potrebbe essere lui a mollare la guida del Carroccio (ma certo non il ministero dei Trasporti) se messo all'angolo.

LUCIA ANNUNZIATA. Sempre più concreta l'ipotesi della giornalista ed ex presidente della Rai Lucia Annunziata come candidata capolista dal Partito democratico, da indipendente, nella circoscrizione Sud alle elezioni europee del 9-10 giugno.

PENSIONI 2025. Tania Scacchetti, nuova segretaria Spi Cgil, i pensionati del sindacato, pensa che il previsto ritorno della piena indicizzazione delle pensioni nel 2025 non ci sarà: "Lo temiamo. Questo governo ha dimostrato un’abilità particolare nel mettere le mani nelle tasche dei pensionati, intaccando il loro potere d'acquisto. La prossima manovra ci preoccupa moltissimo".

LICENZIATA DALLA ROMA. Licenziata dalla Roma per un video hard in atteggiamenti intimi con il fidanzato, forse rubatole da un calciatore della Primavera che aveva chiesto in prestito il cellulare. L'impiegata, vittima, ha perso il posto di lavoro con la motivazione dell'incompatibilità ambientale. Nessun provvedimento per il giocatore, che ora però rischia una denuncia per revenge porn.

OGGI I SORTEGGI. Oggi i tre sorteggi per le coppe europee. Champions League alle 12 (senza italiane), Europa League alle 13 (ci sono Milan, Atalanta, Roma, un derby è possibile perché il sorteggio da adesso è integrale), Conference League alle 14 (Fiorentina).

SINNER INARRESTABILE. A Indian Wells prosegue la cavalcata di Jannik, l'altoatesino batte Lehecka e in semifinale affronterà uno tra Zverev e Alcaraz. Non perde da 19 incontri, c'è un'aura di invincibilità intorno al Sinner versione 2024 che nessun tennista italiano aveva mai avuto in passato. Il sogno della stagione è Wimbledon.

Buona giornata su Today.it.