Ponte crollato per l'effetto domino (6 morti), nuovo decreto sul superbonus, le vere previsioni meteo per Pasqua e Pasquetta e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Eco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è mercoledì 27 marzo 2024.

PONTE CROLLATO. Sei morti dopo che una nave portacontainer ha colpito, abbattendolo, l'iconico Francis Scott Key Bridge a Baltimora. Erano operai che rifacevano il manto stradale. I poliziotti balzati in mezzo alla carreggiata hanno bloccato le auto ed evitato una strage. Il ponte, spiegano gli esperti, è crollato per effetto domino: è bastato un urto localizzato per far cedere l'intera struttura. Le opere del passato non avevano la ridondanza e la robustezza strutturale odierne (e le navi cargo erano di dimensioni molto inferiori). Il domino è avvenuto quando è stata colpita una pila del ponte, causando di fatto la perdita di un appoggio: un effetto sproporzionato rispetto alle cause che lo hanno generato. Nei ponti moderni il danno sarebbe stato limitato alla zona colpita.

LA LUNGA ESTATE DI KHARKIV. La Russia accusa senza prove Ucraina, Usa e Regno Unito di essere dietro la strage di Mosca. L'attentato alla sala concerti è dell'Isis, i video di rivendicazione sono autentici. Il Cremlino ha un solo obiettivo: indirizzare l'odio e preparare il terreno "interno" a un'escalation. L'intelligence di Zelensky è convinta che Putin abbia pronta una task force di 100 mila uomini per un affondo in estate, forse prima. La direttrice più probabile riguarda Kharkiv, la seconda città più popolosa dell'Ucraina, a poche decine di chilometri dal fronte. "E' l a loro priorità - dicono militari di alto grado ucraini - perché Putin non può perdonare che una città di lingua russa non abbia voluto diventare parte del mondo russo". Kiev ha avanzati sistemi di difesa aerea occidentali, Kharkiv no.

SUPERBONUS, GAME OVER. Dopo 114 miliardi di spesa pubblica, titoli di coda sul superbonus. Con una mossa a sorpresa, il ministro dell'Economia Giorgetti ieri ha portato in Consiglio dei ministri un nuovo decreto che introduce un nuovo giro di vite, cancellando sia lo sconto in fattura che la cessione dei crediti, opzioni molto più appetibili e molto più utilizzate rispetto alla detrazione, e che hanno gonfiato a dismisura la bolla dei bonus edilizi. Cancellata anche la cosiddetta "remissione in bonis": avrebbe consentito, con soli 250 euro di multa, la comunicazione essenziale alla fruizione dei benefici fino al prossimo 15 ottobre.

METEO PASQUA E PASQUETTA. Giulio Betti è meteorologo e climatologo presso il Cnr. E sui social si è guadagnato negli anni una schiera di lettori che delle sue affidabili e mai allarmistiche previsioni del tempo, semplicemente, si fidano: da loro sollecitato, anche se con un anticipo che non permette certezze assolute, ha comunicato le previsioni meteo per Pasqua e Pasquetta. Domenica piogge e rovesci su Alpi, Prealpi e Nord Ovest, ma in esaurimento nella seconda parte della giornata; qualche piovasco sull'alta Toscana. A Pasquetta nuova perturbazione con piogge e rovesci sparsi al Nord e sulla Toscana, regge al centro-sud e sulle isole. Venti di Scirocco a tratti forti fino a domenica, massime anche superiori ai 26 °C su regioni adriatiche, Sicilia e settori ionici.

Vi segnalo inoltre in breve:

SCHLEIN SI CANDIDA. Non ci sarebbero più dubbi. Elly Schlein sembra sempre più orientata a candidarsi per le elezioni europee di inizio giugno, e nelle liste del Pd ci saranno anche la giornalista Lucia Annunziata, il sindaco di Bari Antonio Decaro e l'ex presidente di Emergency, Cecilia Strada, figlia dell'indimenticato Gino.

LO SPARO DI POZZOLO. La perizia balistica incastra Emanuele Pozzolo: fu il deputato di Fratelli d'Italia a sparare a capodanno, ferendo il genero del caposcorta del sottosegretario Andrea Delmastro. Per pochi centimetri non fu colpita l'arteria femorale. Si avvia verso la chiusura l'indagine. Il parlamentare fin dall'inizio è stato l'unico indagato.

BUONSENSO MATTARELLA. Il presidente della Repubblica esprime sostegno alla scuola di Pioltello da giorni nella polemica per aver deciso di sospendere le lezioni il 10 aprile, in occasione di Eid al Fitr, la festa di fine Ramadan: "Al di là del singolo episodio, in realtà di modesto rilievo", Mattarella apprezza il lavoro per l’integrazione, in un istituto con il 43 per cento di allievi di origine straniera.

SERVIZIO DI LEVA. In Europa si accende il dibattito sulla reintroduzione del servizio di leva. "C'è la necessità di un serio dibattito sulla coscrizione" dice il presidente della Lettonia: "Nessuno vuole combattere. Ma nessuno vuole nemmeno essere invaso". Trovare soldati è sempre più difficile.

GAZA. Almeno una dozzina di persone morte annegate a Gaza nel tentativo di recuperare gli aiuti alimentari paracadutati dal cielo, ma finiti in mare, a largo della spiaggia di Beit Lahia. Gli Usa auspicano l'espansione delle consegne via terra. Nell'enclave sono quasi 32.500 i morti. Il cessate il fuoco è un'illusione.

ASSANGE SPERA. Julian Assange ha ancora una carta da giocare per cercare di sfuggire all'estradizione negli Stati Uniti, che gli danno la caccia da quasi 15 anni per aver diffuso documenti riservati. Ulteriore, estremo appello di fronte alla giustizia britannica a maggio.

SAMAN. In forma privata, con rito islamico, in un giorno di lutto cittadino e sotto la pioggia battente, si sono celebrati ieri a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, i funerali di Saman Abbas, uccisa a 18 anni per aver rifiutato un matrimonio combinato, e diventata un simbolo di libertà. Riposerà a pochi metri dal grande Augusto Daolio.

TEST PER I MAGISTRATI. Il governo introduce i test psicoattitudinali per i nuovi magistrati. Misura fortemente voluta dal sottosegretario alla presidenza Mantovano. Dettagli tecnici a parte, lo scopo è evidentemente quello di creare una suggestione nell'opinione pubblica: i magistrati hanno bisogno di un controllo psichico o psichiatrico

ACERBI ASSOLTO. Il giudice sportivo assolve Francesco Acerbi, ma non placa le polemiche. Nessuna sanzione per il difensore nerazzurro, accusato da Juan Jesus (del quale nessuno mette in dubbio la credibilità, nemmeno il giudice) di avergli rivolto un'offesa razzista durante Inter-Napoli di due domeniche fa a San Siro. All'estero ridono di noi.

Buona giornata su Today.it.