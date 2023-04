L'epidemia di botulino causata dal botox per dimagrire

Un'epidemia di botulismo si sta diffondendo in Europa e la causa sembrano essere delle punture di botox, una tossina usata di solito per correggere le rughe del viso. In questo caso, però, le persone la utilizzerebbero per dimagrire. A comunicarlo è stata l'Agenzia sanitaria per le malattie infettive dell'Ue, sempre più preoccupata di fronte alla diffusione della malattia che può, tra le altre cose, portare alla morte. Il focolaio sarebbe partito dalla Turchia, dove i costi per l'intervento medico per la perdita di peso sono più bassi, scrive Euractiv.

La tossina botulinica (BoNt), una delle proteine più tossiche ad oggi conosciute, viene utilizzata nel cosiddetto "botox", una preparazione farmacologica generalmente associata ai ritocchi estetici. Mentre finora le punture di botox sono state usate per lo più per correggere le rughe sul viso o per sollevare le sopracciglia, recentemente si è diffuso un uso meno conosciuto: quello per la perdita di peso.

La procedura consiste nell'iniettare la BoNt nei muscoli dello stomaco per rallentare la digestione e far sentire il corpo sazio per più tempo, con un effetto che dovrebbe durare per circa tre mesi. Nonostante le affermazioni delle cliniche che offrono la procedura, non esistono però prove documentate che ne garantiscano l'efficacia. La cosa più grave è che queste pratiche sono state collegate ad una recente epidemia di botulismo, una malattia che attacca i nervi del corpo creando difficoltà respiratorie, paralisi muscolare e, in alcuni casi, morte.

Alla fine di marzo, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) ha collegato ben 87 casi di botulismo all'iniezione intragastrica della tossina. Tutti i casi segnalati finora in Europa sono di persone che si sono sottoposte a interventi medici in Turchia. La loro scelta è legata ai costi più bassi offerti dalle cliniche turche, con una differenza di prezzo del 40 o 50% rispetto ad altri Stati che offrono trattamenti simili.

Questa differenza di prezzo tra la Turchia e gli altri Paesi dipende principalmente dal fatto che sia la Food and Drug Administration (Fda) statunitense, sia l'Agenzia Europea per i Medicinali (Ema) non approvano l'uso della BoNt per la perdita di peso. "La tossina botulinica è approvata nell'Ue per il trattamento di varie patologie, tra cui dolori muscolari, crampi, sudorazione o salivazione eccessive e alcune procedure cosmetiche. Ma non per la perdita di peso", ha confermato a Euractiv un portavoce dell'Ema.

Qualsiasi uso del botox per i trattamenti di perdita di peso è considerato "off-label", ad indicare che l'utilizzo che viene fatto del medicinale non è previsto dal suo foglietto illustrativo e che quindi, in generale, non rispetta le condizioni per la sua vendita concesse dall'autorità di regolamentazione. Gli usi off-label prescritti dai medici sono legali, ma non così comuni quando si parla di procedure cosmetiche. Inoltre, questo tipo di utilizzo non può essere pubblicizzato dalle aziende farmaceutiche e i medici che lo prescrivono sono responsabili dei potenziali effetti collaterali.

Nonostante il botulismo non sia una malattia comune, può comunque essere molto pericolosa. Secondo l'Ecdc, i tassi nell'Ue sono generalmente bassi, con circa 200 casi all'anno (0,03 casi ogni 100mila persone). Ne esistono cinque tipi diversi, alcuni dei quali si verificano naturalmente, come il botulismo alimentare causato da cibi contaminati o il botulismo infantile nei bambini di età inferiore a un anno.

Quello dell'epidemia europea è chiamato botulismo iatrogeno, una tipologia che non è causata da mezzi naturali, ma dall'eccessiva somministrazione di tossine BoNT durante procedure mediche o cosmetiche. Per curarla, in alcuni casi serve un trattamento intensivo e una somministrazione dell'antitossina botulinica, con tempi di guarigione che richiedono settimane o mesi.

Per questo, l'Ecdc ha incoraggiato i cittadini europei a evitare questi trattamenti, sottolineando i possibili rischi di sviluppare il botulismo. "La BoNT è di solito un trattamento sicuro, ma in questa occasione le cose sono andate male per alcuni sfortunati pazienti", ha dichiarato a Euractiv il medico Alexander Miras, consulente in endocrinologia presso l'Imperial College di Londra.