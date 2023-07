Positivi al Covid, ma senza sintomi: svelato uno dei grandi misteri della pandemia

Un vero e proprio mistero che ha alimentato, specialmente negli anni della pandemia, teorie e complottismi. Oggi, a quasi tre anni e mezzo dallo scoppio dell'epidemia da Covid-19, è stato probabilmente svelato uno dei punti più enigmatici del coronavirus che ha sconvolto il mondo. Stiamo parlando del perché alcune persone, pur essendo positive al virus, non presentano di fatto nessun sintomo della malattia. Un enigma chiarito dai ricercatori della California e pubblicato sulla rivista Nature.

Sintomi Covid: tutta una questione di geni

Secondo lo studio, gli asintomatici sono portatori di una variante genetica che aiuta immediatamente a identificare e contrastare la malattia. Tradotto: non gli impedisce di essere infettati, ma di sviluppare i sintomi. In particolare i ricercatori hanno scoperto che circa il 20% degli asintomatici aveva una mutazione in uno dei geni Hla (denominata HLA-B*15:01), rispetto al 9% di chi mostrava sintomi. Inoltre, se la mutazione era presente in duplice copia, le probabilità di sfuggire ai sintomi della malattia erano otto volte più alte.

Se si ha un esercito in grado di riconoscere il nemico in anticipo, questo è un enorme vantaggio - ha spiegato la coordinatrice dello studio Jill Hollenbach - . È come avere soldati preparati per la battaglia e che sanno già cosa cercare".

La buona notizia è che il fenomeno, che riguarda circa il 20% degli infettati dal Covid19, potrebbe aiutare gli scienziati ad aprire nuove strade per lo sviluppo di vaccini e trattamenti. Perché la strategia per nuovi vaccini contro le future pandemie potrebbe non essere più quella della non infezione, quanto quella del non sviluppo di sintomi.

