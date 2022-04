Epatite, Bassetti preoccupato: "Virus nuovo o mutato, aumentano i trapianti"

I casi di epatite nei bambini crescono. Nel Regno Unito sono arrivati a 145 e 10 piccoli pazienti hanno avuto bisogno di un trapianto di fegato. Sono questi i numeri snocciolati dal noto infettivologo Matteo Bassetti che mette in guardia circa l'insorgenza di un numero insolito di infiammazioni al fegato in pazienti pediatrici. "Bisogna stare in guardia per dare risposte rapide e possibilmente rassicuranti alla gente" spiega sbilanciandosi sull'ipotesi della causa dell'insorgenza di così tanti casi in poco tempo. "O l'adenovirus è mutato o si tratta di un nuovo virus ancora sconosciuto".

Sulle epatiti acute nei bambini che hanno messo in allerta la comunità scientifica anche in Italia si sono rincorse molte voci: negli scorsi giorni abbiamo cercato di fare il punto della situazione mette in ordine tutte le informazioni disponibili intervistando due esperti per avere un contesto più chiaro e capire meglio cosa sta accadendo.