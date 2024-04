La sigaretta elettronica espone a rischio di tumori e mutazioni del Dna

Seppur gli effetti delle sigarette elettroniche sono noti solo in parte, un aspetto è certo: non sono esenti da rischi per la salute. Un nuovo studio - condotto dai ricercatori dell'University College London e dell'Università di Innsbruck, pubblicato sulla rivista Cancer Research - fornisce un'ulteriore prova a supporto dell'ipotesi che anche il fumo della sigaretta elettronica (abbreviata in "e-cig", dall'inglese) aumenti il rischio di tumore. C'è di più. Alla lunga, svapare può causare cambiamenti nel Dna delle cellule della guancia simili a quelli che sperimentano i fumatori di sigarette (o di tabacco).

Impronte sul Dna

Il team di ricerca ha indagato l'effetto delle sigarette tradizionali e di quelle elettroniche su 3.500 campioni di cellule, sia di quelle più direttamente esposte al fumo - come le cellule delle guance - sia di quelle esposte non in modo diretto (è il caso delle cellule cervicali e di quelle del sangue). Dai risultati acquisiti, sono emerse alterazioni del Dna simili tanto in chi fuma le sigarette classiche quanto in chi usa le e-cig (che impazzano tra i giovani).

"Parliamo di alterazioni che possono determinare la formazione di un tumore ai polmoni", spiega Chiara Herzog, autrice principale dello studio e ricercatrice presso l'Institute for Women's Health dell'Università di Innsbruck. "Per la prima volta - prosegue - abbiamo analizzato l'impatto delle e-cig su differenti tipi di cellule ed emerge chiaro che, sul lungo periodo, anche svapare può avere delle conseguenze sulla salute".

Regolamentare le e-cig

In merito all'impatto nocivo delle sigarette elettroniche, ad aprile 2021 si è espresso il Comitato scientifico per la salute, l'ambiente e i rischi emergenti. L'organo consultivo della Commissione europea ha parlato di prove "moderate" sui pericoli per le vie respiratorie e la salute cardiovascolare, non escludendo l'ipotesi di effetti cancerogeni legati allo "svapo".

L'Organizzazione mondiale della sanità, invece, ha lanciato un appello affinché le sigarette elettroniche vengano regolamentate dai paesi (88 in tutto) che non l'hanno ancora fatto. Ricordando che oltre 8 milioni di persone muoiono ogni anno per il consumo di tabacco, il responsabile della promozione alla salute dell'Oms, Rüdiger Krech, ha ribadito: "Le e-cig non sono efficaci per smettere di fumare e hanno effetti dannosi sulla salute".