L'efficacia del vaccino Pfizer contro l'infezione da Sars-Cov-2 scende sensibilimente dopo 4-5 mesi, ma la buona notizia è che la protezione contro la malattia grave resta molto elevata. A "certificarlo" è uno studio, questa volta peer-reviewed (cioè sottoposto a revisione tra pari), pubblicato nelle scorse ore dall'autorevole rivista Lancet. I ricercatori hanno analizzato le cartelle cliniche di quasi 3,5 milioni di persone completamente vaccinate in un periodo dal 4 dicembre 2020 all'8 agosto 2021. I risultati della ricerca, realizzata dal Kaiser Permanente Southern California Department of Research & Evaluation e finanziata dalla stessa Pfizer, hanno confermato quanto già era stato suggerito dai dati israeliani. Se la protezione dal contagio scende, e non di poco, anche dopo sei mesi il vaccino si rivela in grado di proteggere dall'ospedalizzazione nella maggior parte dei casi.

Quanto dura la protezione del vaccino Pfizer: i dati

In particolare l'efficacia del vaccino contro l'infezione da Delta è passata dal 93% del primo mese al 53% dopo quattro mesi. Contro altre varianti del coronavirus, l'efficacia è scesa dal 97% al 67%. Per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri causati da variante delta la protezione è stata complessivamente elevata (93%) per tute le fasce di età fino a 6 mesi.

"La nostra analisi mostra chiaramente che il vaccino (Pfizer/BioNTech) è efficace contro tutte le attuali varianti preoccupanti, inclusa Delta", ha affermato Luis Jodar, vicepresidente senior e direttore medico di Pfizer vaccini. Insomma, Delta "non è una variante che elude completamente la protezione del vaccino", ha affermato la ricercatrice del Kaiser Permanente a capo dello studio, Sara Tartof. "Se lo fosse, probabilmente non avremmo visto un'alta protezione dopo la vaccinazione, perché in quel caso il vaccino non funzionerebbe". L'altro dato da sottolineare è che almeno per sei mesi Pfizer garantisce un'elevata efficacia contro la malattia grave, mentre cala (ma non svanisce) la protezione contro il contagio.

Nulla si sa invece sulla durata della terza dose di vaccino. Secondo Sergio Abrignani, membro del Cts, professore ordinario di Immunologia all'Università Statale, al momento non è affatto scontato che dopo la terza ci sarà bisogno di una nuova somministrazione. "Per tanti vaccini - ha detto ieri l'esperto - la terza dura almeno cinque anni".