L'uomo torna sulla Luna

Missione Artemis, tutto pronto per il lancio con destinazione orbita lunare: la data scelta dalla Nasa è il 29 agosto. Quando in Italia saranno le 14:33 al centro spaziale Kennedy in Florida decollerà il gigantesco vettore SLS per la missione che porterà la capsula Orion, senza uomini a bordo, intorno alla Luna.

Sarà il primo passo per il ritorno dell'esplorazione umana del nostro satellite. Il nome scelto è dedicato infatti alla dea della mitologia greca Artemis. Nota anche come Artemide, la dea era sorella gemella di quell'Apollo che, a sua volta, aveva ispirato il nome delle prime missioni lunari statunitensi con lo storico primo passo dell'uomo sulla Luna, il 20 luglio 1969, 53 anni fa. L'obiettivo principale di Artemis I è testare a fondo i sistemi integrati prima delle missioni con equipaggio facendo funzionare la navicella spaziale in un ambiente spaziale profondo, testando lo scudo termico di Orion e recuperando il modulo dell'equipaggio dopo il rientro, la discesa e l'atterraggio.

Tanta Italia a bordo a iniziare dal cubesat dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) Argomoon, realizzato dalla torinese Argotec. Unico satellite europeo che andrà in orbita lunare. Un osservatore spaziale che riprenderà dall'esterno le tecnologie che voleranno su SLS. Leonardo e Thales Alenia Space hanno realizzato alcuni componenti del modulo di servizio europeo (European Service Module) di Orion, prodotti per conto dall'Agenzia Spaziale Europea.