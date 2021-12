Le rare trombosi dopo il vaccino AstraZeneca: "Abbiamo scoperto la causa"

Un team di scienziati di Cardiff, in Galles, ritiene di aver trovato la causa dei rari casi di trombosi registrati dopo l'inoculazione del vaccino anti Covid di AstraZeneca. In uno studio molto dettagliato, gli esperti hanno spiegato come una proteina del sangue venga attratta da un determinato componente del vaccino. E questa attrazione sarebbe "l'innesco" della reazione a catena che coinvolge il sistema immunitario e che culmina con i pericolosi coaguli.

La ricerca, pubblicata sul giornale scientifico Science Advances, rivela che la parte esterna dell'adenovirus, il vettore virale usato nel vaccino anti Covid AstraZeneca, attrae una proteina del sangue come un magnete. Per rilevare questa reazione gli scienziati hanno usato una tecnica chiamata "microscopio crioelettronico" che consente di avere immagini dell'adenovirus a livello molecolare.

Il professor Alan Parker, uno dei ricercatori della Cardiff University, ha dichiarato che la reazione si scatena per una differenza di potenziale magnetico tra l'adenovirus che "ha una superficie fortemente negativa e una proteina prodotta dalle piastrine, chiamata fattore piastrinico 4 (PF4), al contrario estremamente positiva". Questo innescherebbe una reazione fino ad arrivare al coagulo di sangue.

Il 7 aprile 2021 l'Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha rilevato un possibile collegamento tra la vaccinazione con vaccino AstraZeneca e casi molto rari di trombi inusuali associati a bassi livelli di piastrine. Una portavoce di AstraZeneca ha sottolineato che i casi di trombosi avvengono più frequentemente se si viene contagiati dal Covid rispetto al vaccino con il farmaco anglo-svedese e che le motivazioni legate a questi eventi non sono ancora state stabilite.