C'è una buona notizia per il Pianeta: le barriere coralline sono più estese del previsto

Le barriere coralline in acque poco profonde coprono un'area di 348.000 chilometri quadrati, ben più di quanto si pensasse in precedenza. È quanto emerge da un nuovo studio pubblicato sulla rivista Cell Reports Sustainability e condotto da un team internazionale di esperti guidato dall'Università del Queensland in Australia.

La scoperta è stata possibile grazie all'utilizzo di immagini satellitari ad alta risoluzione del progetto Allen Coral Atlas. I ricercatori hanno analizzato oltre 1,5 milioni di campioni e 100 miliardi di pixel, ottenendo una mappatura dettagliata delle barriere coralline in tutto il mondo.

Un'importante risorsa per la biodiversità

Le barriere coralline, oltre ad essere uno spettacolo mozzafiato, sono ecosistemi di vitale importanza per la salute del Pianeta, ospitando circa un quarto di tutti gli organismi marini conosciuti e offrendo loro cibo, riparo e aree di riproduzione. Inoltre, proteggono le coste dall'erosione e dalle tempeste, contribuendo a mitigare gli effetti del cambiamento climatico.

Tuttavia, questi ecosistemi sono minacciati da diverse attività umane. Il riscaldamento globale, l'inquinamento da fonti marine e terrestri, la pesca eccessiva e lo sviluppo costiero stanno causando lo sbiancamento e la morte dei coralli.

La necessità di una tutela urgente

La scoperta di nuove barriere coralline rappresenta una speranza per il futuro di questi ecosistemi fragili. Tuttavia, è fondamentale intensificare gli sforzi per la loro protezione.

Solo attraverso un'azione collettiva e responsabile, infatti, potremo proteggere le barriere coralline e garantirne la sopravvivenza per le generazioni future.