Giochi del Mediterraneo 2022: tutti i risultati di oggi degli Azzurri

Vittoria di nome di fatto. L'Azzurra Guazzini regala una brillante medaglia d'oro all'Italia Team nella prova a cronometro di ciclismo dei Giochi del Mediterraneo di Orano 2022. L'atleta ha chiuso al traguardo in 24'24"40 precedendo ampiamente la slovena Eugenia Bujak (25'14"20), argento. Completa il podio la francese Cedrine Kerbaol (25'52"77). Sesto posto per l'altra azzurra Arianna Fidanza in 26'15"58. E' il risultato più importante di questa giornata di gare in Algeria per la squadra italiana.

Nella Pallavolo, con un netto 3-0 (25-15;25;16; 25-15), la squadra guidata dal ct Vincenzo Fanizza ha superato la Turchia nell’incontro valido per i quarti di finale. La formazione azzurra attende ora l’esito del confronto tra Grecia e Croazia (ore 19.00 /20.00 in Italia) per conoscere la prossima avversaria in semifinale. Anche la squadra femminile ha conquistato l’accesso alle semifinali battendo la Croazia 3-0 (25-18;25-16; 25-19). L’accesso alla finale le azzurre lo disputeranno il 2 luglio tra la vincente di Grecia – Spagna.

Bene anche il Tiro con l’Arco: Federico Musolesi ha battuto in semifinale Mauro Nespoli nel "derby", conquistando la finale per il primo posto nella gara individuale. La sfida tutta italiana è finita 6-2 in favore di Federico che in precedenza aveva battuto 7-1 l’egiziano Aly, 6-0 il croato Remar, 6-4 lo spagnolo Alvarino Garcia. Nespoli, invece, aveva superato l’algerino Rahlaoui 6-0; i francesi Bariteaud 7-3 e Fichet 7-1 prima di scontrarsi con il compagno di squadra. Alessandro Paoli ha vinto con il Gllareva 6-4 (KOS), prima di essere eliminato agli ottavi dallo spagnolo Alvarino Garcia 1-7. In finale domani Musolesi affronterà il turco Mete Gazoz che nella finale dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020, lo scorso anno, vinse l’oro proprio contro Nespoli. L’argento olimpico di Tokyo disputerà comunque la finale per il bronzo contro il francese Nicolas Bernardi.

Nel tabellone femminile Lucilla Boari disputerà la finale contro la spagnola Leyre Fernandez Infante domani. L’azzurra, bronzo olimpico a Tokyo 2020, per arrivare in finale ha superato l’egiziana Yassen 6-0, la cipriota Kourouna 6-2, la greca Psarra 6-4. Tatiana Andreoli dopo aver battuto l’egiziana Azzam 6-2 è stata fermata dalla stessa spagnola Fernandez, prossima avversaria della Boari, per 2-6. Chiara Rebagliati dopo aver battuto l’algerina Bellal 6-2, ha subito un netto 0-6 dalla turca Coskun.

Tiro a Segno in chiaroscuro: non è andata bene ai due tiratori azzurri impegnati nella carabina a 10 metri. Michele Bernardi e Giuseppe Pio Capano non sono riusciti a raggiungere la fase finale sia pure per pochissimo. I due azzurri si sono classificati nella eliminatoria rispettivamente 11° (623.7) e 12° (623.4). L’ultimo posto per la finale, l’ottavo, è stato ottenuto dal francese Raynaud con 624 punti.

Negativa anche la giornata della pallanuoto maschile: i ragazzi in calottina, Nel confronto con la Spagna nella finale per il 3° posto, hanno pagato soprattutto in esperienza chiudendo con un punteggio pesante: 8-16 (4-2; 1-4; 2-5; 1-5). In vantaggio nella prima frazione la manovra difensiva degli azzurri ha tenuto fino a metà gara poi gli spagnoli hanno trovato la chiave per scardinare l’azione di contenimento e hanno via via preso il largo. La pallanuoto chiude il torneo con il quarto posto.

Pugilato: finale per l’oro della categoria 50 kg per Giordana Sorrentino che ha superato in semifinale la spagnola Fuertes Fernandez (3-0). Sconfitta in semifinale dalla marocchina Chaymae Rhaddi (2-1) e quindi medaglia di bronzo nella categoria 60 kg per Rebecca Nicoli.