Ganna, stasera la finale per l'oro nell'inseguimento: dove vederla in diretta tv

Appuntamento da non perdere per gli appassionati di ciclismo. Questa sera, domenica 6 agosto, ai mondiali di ciclismo su pista 2023, a Glasgow, Filippo Ganna sfida per la medaglia d'oro dell'inseguimento individuale maschile, Daniel Bigham. Il piemontese ha conquistato il record dell'ora proprio facendo meglio del britannico. Tra i due si annuncia una super-sfida.

Prima ci sarà la finale per la medaglia di bronzo dove l'Italia è protagonista con Jonathan Milan che sfida il portoghese Ivo Manuel Alves Oliveira. La diretta tv inizierà alle ore 20.01 e sarà in chiaro su Rai 2 e per gli abbonati su Eurosport 1. Streaming gratuito su Raiplay, a pagamento su eurosport.it, discovery+, DAZN.