Sci, Sofia Goggia cade nella seconda libera a Cortina: Curtoni sul podio

Niente bis per Sofia Goggia. Dopo la vittoria di ieri, nella prima discesa libera in programma a Cortina, si sperava in un nuovo successo della campionessa bergamasca. Oggi, sabato 21 gennaio, però, Goggia, in questa discesa in versione sprint, con la partenza ribassata per il vento al secondo cancelletto, il Duca d'Aosta, è arrivata sbilanciata su un dosso ed è scivolata via, fortunatamente senza conseguenze.

Cortina, il podio

Dopo essersi rialzata è andata piano fino al traguardo, prima di fare un inchino verso il pubblico che le ha regalato un bell'applauso di conforto.

Questa seconda libera a Cortina incorona Ilka Stuhec, che vince davanti alla sorpresa di giornata, la norvegese Lie. Elena Curtoni conquista il podio con una bellissima e solida prestazione che vale il terzo posto. A testimonianza di quanto la lotta per le posizioni che contano sia serrata ci sono i distacchi. In 4 centesimi, 4 atlete: Lara Gut e Mowinckel a 35/100, poi sesta Nufer a 37/100 e settima Shiffrin a 39.

Da sottolineare le assenze odierne di Corinne Suter, che dopo la caduta di ieri ha riportato una leggera commozione cerebrale e di Federica Brignone che si è riposata per essere al massimo domami, domenica 22 gennaio, nel SuperG che concluderà un'intesa tre giorni a Cortina. Sarà la donna da battere, dato che indossa il pettorale rosso di leader di specialità.