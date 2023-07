Tour de France, Giulio Ciccone conquista la maglia a pois: è il re degli scalatori

Giulio Ciccone si è preso la Maglia a Pois del Tour de France 2023. L’ultimo a riuscirci era stato Claudio Chiappucci nel 1991 e nel 1992. Ciccone in trionfo, quindi, a patto che domani riesca a tagliare il traguardo di Parigi, per lui solo una passerella. Lo scalatore abruzzese è andato a conquistarsi aritmeticamente la classifica degli scalatori del Tour con una partenza lampo nella ventesima e penultima tappa, una frazione di 134 km da Belfort a Le Markstein. Supportato da subito dai suoi compagni di squadra, il leader della Lidl – Trek ha conquistato i primi quattro GPM di giornata, andando così a mettere una distanza incolmabile per i suoi avversari.

Anche se il gruppo dovesse riprendere la fuga prima delle due salite conclusive e queste dovessero vedere Felix Gall (Ag2r Citroën) o Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) passare per primo, i venti punti non basterebbero a superare il grimpeur chietino. Così come non basterebbe neanche il punto in palio domani nella passerella verso Parigi.