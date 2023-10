Eurolega, Virtus Bologna – Alba Berlino: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

La netta vittoria sul parquet del Monaco proietta la squadra di coach Luca Banchi verso il doppio turno casalingo. Nella prima delle due partite arrivano i tedeschi dell'ALBA Berlino ancora a secco di vittorie, sconfitti 86-91 dal Baskonia nell'ultimo turno. L'allenatore Israel Gonzalez si affida al centro Johannes Thiemann per creare scompiglio all'interno dei due pitturati, aiutato dalle lunghe leve di Louis Olinde e dal sorprendente Tim Schneider; lo sloveno Ziga Samar avrà il compito di innescare i compagni tra cui il nuovo arrivo Sterling Brown, il quale dovrà accendersi al momento giusto per indirizzare la partita. I teutonici potranno contare su un ampio parco di esterni a partire dai giovani azzurri Matteo Spagnolo e Gabriele Procida, oltre al tedesco Malte Delow; tuttavia, il vero compito di sesto uomo è nelle mani di Matt Thomas, capace di creare e farsi trovare pronto in ogni zona del campo. A causa anche delle numerose assenze, saranno i soli Justin Bean e Kresimir Nikic a dare il cambio rispettivamente nei ruoli di ala e centro. In Bundesliga, l'ALBA Berlino ha ottenuto il successo con un netto 85-71 casalingo sul Braunschweig confermando il suo settimo posto in classifica (record 2-1).

Le parole di Coach Banchi alla vigilia della gara con l’Alba: "La squadra dal punto di vista emotivo prende energia dalle vittorie, come qualsiasi squadra, dalla buona prestazione di Monaco e dalla discreta continuità espressa nell’insidiosa trasferta di Trento. Ci prepariamo a questo ciclo di gare sotto il profilo emotivo nella condizione ideale per farlo. La sconfitta con Kaunas ci lascia quel briciolo di amarezza che vorrei tramutassimo in determinazione per cercare di alzare ancor più il livello del nostro gioco. Questa è l’Eurolega, quanto di più eccelso esista nella pallacanestro europea, devi essere molto attento perché non ci sono squadre che ti concedono margine di errore. Ne è un esempio evidente Berlino, le cui caratteristiche sono molto specifiche e quindi sarebbe un errore pensare che sia una partita meno complessa di quanto siano state Monaco e Kaunas, è semplicemente diversa ma nasconde la sua complessità. Achille non è ancora disponibile e questo limita le nostre possibilità, ci spinge sempre a gestire questa emergenza che diventa ancora più evidente giocando tre partite in un lasso di tempo così ristretto. La squadra dal punto di vista mentale ci arriva con un buon mood, dal punto di vista tecnico deve sopperire a un’emergenza e si porta in dote questo piccolo neo di come non siamo stati capaci di capitalizzare i vantaggi accumulati contro Kaunas, che forse è qualcosa di possibile in un momento così precoce della stagione, ma l’Eurolega non dà margine. Arriviamo con il carico di motivazione e determinazione che ci permette di giocare una partita alla volta, ma sempre con una volontà consistente di imporre la nostra pallacanestro. Questa è una squadra che più di altre è fortemente caratterizzata da un suo stile, oramai da anni, con giocatori di talento che giocano a ritmi elevatissimi, con una tipologia di pallacanestro diversa dal convenzionale".

Eurolega, Virtus Bologna – Alba Berlino: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Virtus Bologna – Alba Berlino, 3a giornata di Eurolega, si gioca domani, mercoledì 18 ottobre ore 20.30 al PalaDozza, e viene trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e in streaming su DAZN.