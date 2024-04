Grave incidente in auto per Gianni Petrucci: "Non è in pericolo di vita"

Il Presidente della FIP Gianni Petrucci è rimasto ferito in un incidente stradale nel pomeriggio di ieri a Valmontone, vicino a Roma. A quanto ricostruito dai carabinieri, Petrucci alla guida dell’auto, insieme alla moglie stava percorrendo una curva in zona Colle Pereto ed è uscito fuori strada, finendo in un dirupo di 7/8 metri.

Petrucci è attualmente ricoverato presso l’Ospedale San Camillo di Roma mentre la moglie, che ha riportato contusioni, è stata ricoverata al Policlinico Tor Vergata. In un comunicato, la Federazione Italiana Pallacanestro rende noto che il Presidente "non è in pericolo di vita ed è cosciente. Ha riportato alcune fratture ma le sue condizioni non sono gravi ed è stato trattenuto in osservazione per ulteriori accertamenti".

"Il Presidente di LBA Umberto Gandini, informato dell’incidente, è rimasto costantemente aggiornato sulle condizioni del Presidente FIP e della moglie e formula a nome della Lega Basket e dei suoi associati gli auguri di rapida e completa guarigione a lui e alla signora Raffaela", la nota della Lega Basket.

