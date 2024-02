LBA Final Eight 2024, Unahotels Reggio Emilia - GeVi Napoli: dove vedere la semifinale in diretta

Nella seconda semifinale della Frecciarossa Final Eight 2024 si affrontano le teste di serie numero 6 e 7 del tabellone, ossia UNAHOTELS Reggio Emilia (che si è imposta su Bologna con il punteggio di 72-81) e Generazione Vincente Napoli Basket (capace di imporsi con il punteggio finale di 74-80 su Brescia).

Quinta semifinale per i biancorossi in una Final Eight; nei quattro precedenti, Reggio Emilia ha conquistato la finale solo nell’edizione 2005 grazie al successo contro Roma. Terza semifinale per Napoli, che ha raggiunto e vinto una finale nell’edizione 2006 mentre ha perso la semifinale dell’edizione 2003. Questa è una sfida inedita tra le due squadre in una Final Eight.

Le due squadre si sono affrontate nel lunch match dell’11° turno lo scorso 10 dicembre, quando la UNAHOTELS vinse al Fruit Village Arena PalaBarbuto con i 24 punti di Galloway e mandando sei uomini in doppia cifra. Entrambi gli allenatori Dimitris Priftis e Igor Milicic sono alla prima esperienza alla Final Eight.

Dimitris Priftis, coach UNAHOTELS Reggio Emilia: “Dopo il passaggio del turno ottenuto, è fondamentale recuperare le energie fisiche e nervose, controllare le emozioni e restare molto concentrati nel preparare questa partita, contro una squadra con tante bocche da fuoco e creatori di gioco importanti. Sarà una partita tosta, incontriamo una Napoli che per certi versi è un team con cui abbiamo alcune similitudini: anche loro hanno ottenuto una vittoria a sorpresa e, come noi, giocano in questo momento con rotazioni abbastanza corte. Per questo ribadisco che il recupero fisico sarà una delle componenti chiave per il risultato di questa semifinale, visto che entrambe le squadre, tra campionato e quarti, affronteranno la loro terza partita in sei giorni. Sarà un match interessante e coinvolgente, all’interno di una bellissima atmosfera come quella di queste Final Eight, dove sono certo avremo tanti reggiani dalla nostra parte a sostenerci”.

Igor Milicic, coach Generazione Vincente Napoli Basket: "Reggio Emilia ha battuto la Virtus Bologna facendo una grande sorpresa contro una squadra che stava giocando ad altissimo livello. Noi abbiamo trascorso la notte svegli per preparare nel migliore dei modi la partita per i nostri giocatori, e gli allenamenti, con l'obiettivo di arrivare pronti a questa prossima sfida. Di sicuro dovremo essere bravi a riposare e recuperare per entrare con la mentalità giusta in questa partita. Per giocare una buona pallacanestro sarà fondamentale essere intelligenti, con l'obiettivo di togliere a Reggio Emilia il ritmo che cercano soprattutto dalla linea dei tre punti".

Unahotels Reggio Emilia - GeVi Napoli: dove vedere la partita in diretta

Unahotels Reggio Emilia - GeVi Napoli, seconda semifinale di Coppa Italia, si gioca oggi - sabato 17 febbraio - alle ore 20.45. Diretta streaming su DAZN, diretta tv Eurosport 2, e in chiaro su DMAX.